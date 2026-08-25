Sentimento do consumidor, imóveis nos EUA e balanços de software: o que move os mercados

Os mercados financeiros globais operam em compasso de espera nesta terça-feira, 25 de agosto de 2026, com investidores calibrando expectativas para indicadores que serão divulgados nos próximos dias. A agenda macroeconômica e corporativa está concentrada nos Estados Unidos e na Europa, em dados com menor potencial para fazer pr. As atenções se voltam para os indicadores de sentimento do consumidor e para a saúde do setor imobiliário americano, além das sinalizações sobre o retorno financeiro da inteligência artificial corporativa em um fórum com executivos do setor.

No Brasil, o dia começa com a Sondagem do Consumidor, divulgada logo cedo pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador funciona como termômetro antecedente para o comércio e ajuda a balizar as apostas para o consumo interno.

Nos bastidores institucionais, as atenções se dividem entre São Paulo e Brasília. Na capital paulista, o Distrito Anhembi sedia o segundo dia do Febraban Tech 2026, o maior evento de tecnologia e inovação do setor financeiro, que reúne executivos e autoridades em debates sobre regulação de IA, Open Finance e infraestrutura pública de dados. Em Brasília, a diretoria do Banco Central concentra-se nas discussões do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), cujo comunicado oficial será publicado na quarta-feira.

Nos Estados Unidos, o principal gatilho para os ativos globais e para a trajetória do dólar será o índice de Confiança do Consumidor do Conference Board, com divulgação marcada para as 11h (horário de Brasília). O dado vem acompanhado dos relatórios de Vendas de Casas Novas, referentes a julho, e do Índice de Manufatura do Fed de Richmond. Antes disso, o Fed de Chicago apresenta seu Índice de Atividade Nacional, seguido pela leitura de junho do Índice de Preços de Imóveis S&P/Case-Shiller, peça-chave para avaliar o impacto do atual patamar de juros do Federal Reserve no setor residencial.

Na Europa, a manhã traz a confirmação dos dados detalhados do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha referentes ao segundo trimestre, acompanhados pelo Índice IFO de Clima de Negócios de agosto.

No front corporativo internacional, o dia é de expectativa para os balanços que serão divulgados após o fechamento dos mercados americanos. A Intuit reporta seus números fiscais do quarto trimestre e realiza teleconferência com analistas, seguida pela Zoom Communications, que apresenta seus resultados trimestrais em webinar.

No mesmo setor, o mercado acompanha a abertura do The Six Five Summit: AI Unleashed 2026, evento virtual em que o keynote de estreia de Marc Benioff, presidente e CEO da Salesforce, deve sinalizar o real patamar de gastos e receitas das grandes corporações com softwares de inteligência artificial.