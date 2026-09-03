R$ 1 milhão em jogo: Copa BTG Trader abre reta final de inscrições

A Copa BTG Trader 2026, maior campeonato de trading em ambiente simulado do Brasil, entrou na reta final das inscrições com R$ 1 milhão reservado ao vencedor da competição. Promovido pelo BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), o campeonato chega à segunda edição com operações realizadas em ambiente 100% simulado e sem utilização de dinheiro real pelos participantes.

As inscrições ficam abertas até este domingo, 6 de setembro, e a fase classificatória começa em 14 de setembro. A competição é voltada a maiores de 18 anos que tenham ou abram uma conta de investimentos no BTG Pactual e ativem uma das plataformas oficiais do torneio — Profit Pro, Ultra ou Scalper Pro, da Nelogica. , e a fase classificatória começa em 14 de setembro. A competição é voltada a maiores de 18 anos que tenham ou abram uma conta de investimentos no BTG Pactual e ativem uma das plataformas oficiais do torneio — Profit Pro, Ultra ou Scalper Pro, da Nelogica.

O formato permite que os participantes operem ativos em condições reais de mercado, mas utilizando capital fictício. Não é necessário ter experiência prévia ou realizar aporte para participar.

Entre os ativos disponíveis estão contratos futuros de índice (WIN), dólar (WDO), bitcoin (BIT), Solana (SOL), ethereum (ETR) e ouro (GLD), negociados na B3.

A primeira edição, realizada em 2025, teve mais de 60 mil inscrições. Cerca de 13 mil participantes chegaram a competir ativamente até o fim da temporada, e 52% desse grupo terminou a disputa com resultado positivo, segundo dados divulgados pelo banco.

O campeão da estreia foi Danillo Ramos Duarte, que recebeu R$ 1 milhão. A premiação é um dos principais atrativos do campeonato, que busca combinar competição e experimentação do mercado sem exposição financeira para os participantes.

Quatro etapas até a final

A disputa de 2026 será dividida em quatro fases. A classificatória ocorre de 14 a 24 de setembro, e os 30% mais bem colocados avançam para a etapa seguinte. Para o cálculo, o pior dia de cada participante será descartado.

A repescagem, entre 28 e 30 de setembro, funcionará como uma última oportunidade de classificação. Apenas os 5% com melhor desempenho acumulado avançam.

As semifinais serão realizadas entre 13 e 16 de outubro e definirão os cinco finalistas. A decisão acontece em 29 de outubro, presencialmente em São Paulo, em dois tempos de 45 minutos.

Além do R$ 1 milhão destinado ao campeão, os outros quatro finalistas receberão R$ 50 mil, R$ 30 mil, R$ 15 mil e R$ 7,5 mil, de acordo com a colocação. O BTG também prevê premiações para os 100 primeiros do ranking geral, a partir de R$ 1 mil.

Outra novidade desta edição é uma premiação diária de R$ 1 mil para o participante com o melhor desempenho em cada dia de disputa.

Novidade por times

Em 2026, os participantes também serão divididos em quatro times temáticos, de acordo com o estilo de operação escolhido: Tendência, Contra Tendência, Fluxo e Automação.

A divisão não interfere na classificação ou na premiação. Os integrantes dos grupos, porém, terão acesso a conteúdos e análises exclusivas de especialistas ao longo da competição.

Para marcar a reta final das inscrições, a Copa BTG Trader também reuniu o goleiro Vozinha e o influenciador Cocielo em um desafio que será divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira, 3. Vozinha ainda fará uma participação virtual na grande final.

“O objetivo da Copa BTG Trader é aproximar novos investidores do mercado brasileiro de uma forma prática e acessível. A parceria com o Vozinha e o desafio com o Cocielo ajudam justamente a levar essa mensagem para novos públicos, mostrando que é possível conhecer e experimentar o mercado em um ambiente 100% simulado, no qual os participantes podem aprender a operar na prática”, afirma Jerson Zanlorenzi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual.

A Copa BTG Trader conta com apoio da B3 e da Nelogica. As inscrições para a segunda edição terminam em 6 de setembro.