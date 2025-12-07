Salesforce considera mudar nome para Agentforce em aposta total em agentes de IA

A Salesforce, tradicional gigante do software empresarial na nuvem, está considerando mudar oficialmente de nome para Agentforce, em uma guinada estratégica centrada em agentes de inteligência artificial. A hipótese foi confirmada pelo CEO Marc Benioff, logo após a divulgação de resultados trimestrais da companhia, na quinta-feira, 4.

O termo "Agentforce" já começou a substituir o antigo branding de diversos produtos da empresa. O tradicional "Sales Cloud" virou "Agentforce Sales", o "Service Cloud" se transformou em "Agentforce Service" e até a plataforma principal foi rebatizada como "Agentforce 365 Platform".

A alteração marca um rompimento simbólico com o legado da empresa, fundada em 1999 com a missão de levar o CRM (gestão de relacionamento com clientes) para a nuvem. Hoje, segundo o CEO, o termo cloud, ou nuvem, perdeu relevância no discurso corporativo.

A mudança está ligada a uma estratégia mais ampla: a centralidade da nova plataforma Data 360, antes chamada de Data Cloud, no plano de negócios até 2026. A empresa aposta que a combinação de automação, dados e IA pode dar novo fôlego ao seu portfólio, especialmente com a desaceleração no crescimento das grandes provedoras de software empresarial.

Rebranding acompanha onda de mudança de identidade em big techs

A possível troca de nome segue movimento já realizado por outras gigantes do setor: o Facebook virou Meta ao apostar no metaverso; o Google se reorganizou sob a holding Alphabet; e a Square se transformou em Block para expandir seu foco além de pagamentos.

Apesar de insiders da empresa expressarem ceticismo sobre a aposta em agentes de IA, [grifar]os resultados divulgados nesta semana mostraram sinais positivos, com a Salesforce elevando sua previsão de receita para o próximo trimestre. Ainda assim, analistas acompanham com cautela a real adoção das novas interfaces por parte de grandes clientes corporativos.