Inteligência Artificial

Salesforce considera mudar nome para Agentforce em aposta total em agentes de IA

CEO Marc Benioff diz ter abandonado o termo "nuvem" e confirma que troca do nome da empresa é uma possibilidade real

Marc Benioff: CEO da Salesforce (Roy Rochlin/Getty Images)

Marc Benioff: CEO da Salesforce (Roy Rochlin/Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 17h19.

A Salesforce, tradicional gigante do software empresarial na nuvem, está considerando mudar oficialmente de nome para Agentforce, em uma guinada estratégica centrada em agentes de inteligência artificial. A hipótese foi confirmada pelo CEO Marc Benioff, logo após a divulgação de resultados trimestrais da companhia, na quinta-feira, 4.

O termo "Agentforce" já começou a substituir o antigo branding de diversos produtos da empresa. O tradicional "Sales Cloud" virou "Agentforce Sales", o "Service Cloud" se transformou em "Agentforce Service" e até a plataforma principal foi rebatizada como "Agentforce 365 Platform".

A alteração marca um rompimento simbólico com o legado da empresa, fundada em 1999 com a missão de levar o CRM (gestão de relacionamento com clientes) para a nuvem. Hoje, segundo o CEO, o termo cloud, ou nuvem, perdeu relevância no discurso corporativo.

[whatsapp]

A mudança está ligada a uma estratégia mais ampla: a centralidade da nova plataforma Data 360, antes chamada de Data Cloud, no plano de negócios até 2026. A empresa aposta que a combinação de automação, dados e IA pode dar novo fôlego ao seu portfólio, especialmente com a desaceleração no crescimento das grandes provedoras de software empresarial.

[newsletter]

Rebranding acompanha onda de mudança de identidade em big techs

A possível troca de nome segue movimento já realizado por outras gigantes do setor: o Facebook virou Meta ao apostar no metaverso; o Google se reorganizou sob a holding Alphabet; e a Square se transformou em Block para expandir seu foco além de pagamentos.

Apesar de insiders da empresa expressarem ceticismo sobre a aposta em agentes de IA, [grifar]os resultados divulgados nesta semana mostraram sinais positivos, com a Salesforce elevando sua previsão de receita para o próximo trimestre. Ainda assim, analistas acompanham com cautela a real adoção das novas interfaces por parte de grandes clientes corporativos.

Acompanhe tudo sobre:SalesforceInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Data centers no espaço; entenda a nova obcessão dos CEOs das big techs

'FOMO' por ações de IA concentra risco em poucas empresas e preocupa Banco Central Europeu

Meta anuncia aquisição da Limitless, 'colar' que grava reuniões e usa IA

O que os brasileiros esperam da IA? Pesquisa mostra interesse por mais investimentos

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Data centers no espaço; entenda a nova obcessão dos CEOs das big techs

Brasil

Amanhã é feriado? Veja em quais cidades os trabalhadores poderão folgar

EXAME Agro

Espanha diz que surto de peste suína africana está controlado

Tecnologia

Marca de suplementos para fertilidade e longevidade de mulheres recebe US$ 27 mi