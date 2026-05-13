Senado dos EUA confirma Kevin Warsh como próximo presidente do Fed

Kevin Warsh foi aprovado pelo Senado dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 13, para assumir a presidência do Federal Reserve (Fed, banco central americano). As informações foram divulgadas pela CNBC.

A confirmação encerra um processo de meses para definir o sucessor de Jerome Powell, que presidia o Fed desde 2018 e deixa o cargo ao fim desta semana.

Warsh, de 56 anos, recebeu 54 votos favoráveis e 45 contrários em uma votação marcada por forte divisão partidária. O democrata John Fetterman, da Pensilvânia, foi o único integrante do partido a apoiar o nome indicado por Donald Trump.

Em nota, o deputado republicano French Hill afirmou que Warsh tem defendido uma atuação mais disciplinada do Fed no combate à inflação e na preservação da estabilidade de preços. Segundo ele, a prioridade do novo presidente deverá ser restaurar a confiança na economia americana.

Warsh disputou a indicação com outros nomes ligados ao Fed, entre eles os atuais diretores Christopher Waller e Michelle Bowman.

Essa será a segunda passagem de Warsh pelo banco central. Entre 2006 e 2011, ele integrou o conselho do Fed durante a crise financeira global desencadeada pelo colapso do mercado de hipotecas subprime.

Na época, participou das discussões sobre as medidas emergenciais adotadas para sustentar a economia, incluindo o programa de compra de ativos conhecido como “flexibilização quantitativa”. Posteriormente, Warsh afirmou que a expansão do balanço do Fed naquele período foi excessiva.

Warsh chega com desafios

O novo presidente do Fed passa a liderar o banco central americano em um momento de forte pressão política por cortes de juros e de persistência da inflação acima da meta oficial

Ao longo do processo, Trump deixou claro que espera uma postura mais favorável à redução das taxas de juros. O presidente vinha criticando Powell por manter uma política monetária considerada rígida demais pela Casa Branca.

A chegada de Warsh ocorre, porém, em um cenário econômico mais desafiador. Dados recentes mostraram aceleração da inflação e aumento das pressões sobre os preços, o que diminuiu as apostas do mercado em cortes de juros nos próximos meses.

Alguns investidores passaram inclusive a considerar a possibilidade de uma nova alta das taxas ainda neste ano.

Desde que deixou a instituição, Warsh passou a atuar como professor da Stanford School of Business e membro de conselhos corporativos, além de manter uma postura crítica em relação à condução da política monetária americana.

Em entrevista à CNBC no ano passado, chegou a defender uma “mudança de regime” no Federal Reserve.

A primeira reunião comandada por Warsh à frente do Comitê de Política Monetária americano (Fomc, na sigla em inglês) está marcada para os dias 16 e 17 de junho.

Segundo a CNBC, ele também se tornará o presidente mais rico da história do Federal Reserve, com patrimônio superior a US$ 100 milhões. Pelas regras atuais de ética do banco central, terá de vender parte relevante de seus investimentos ao assumir o cargo.