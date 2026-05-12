Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Senado dos EUA aprova indicação de Kevin Warsh para presidência do Fed

Senadores deram sinal verde ao mandato de 14 anos de Warsh no conselho do banco central por 51 votos a 45

Kevin Warsh: economista é o indicado de Trump para presidir o Fed (Tierney L. Cross/Bloomberg)

Kevin Warsh: economista é o indicado de Trump para presidir o Fed (Tierney L. Cross/Bloomberg)

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 12 de maio de 2026 às 16h45.

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, 12, a indicação de Kevin Warsh para uma cadeira no Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed, banco central americano), em votação que praticamente abre caminho para que ele também assuma o comando da autoridade monetária no lugar de Jerome Powell. A informação foi publicada pela Bloomberg.

Os senadores deram sinal verde ao mandato de 14 anos de Warsh no conselho do banco central por 51 votos a 45. Na sequência, a Casa também avançou em uma etapa processual necessária para a confirmação dele como chair do Fed, decisão que deve ser concluída ainda nesta quarta-feira, 13. O democrata John Fetterman, da Pensilvânia, acompanhou os republicanos e votou a favor da indicação.

A análise da nomeação ocorre em meio à pressão crescente do presidente Donald Trump para que o Federal Reserve acelere os cortes de juros. O cenário, porém, ficou mais delicado após a inflação de abril mostrar nova aceleração, puxada principalmente pelos custos de combustíveis, alimentação e moradia.

Retirada do bloqueio

Segundo a Bloomberg, a confirmação de Warsh só avançou depois que o senador republicano Thom Tillis decidiu retirar o bloqueio que vinha impondo às indicações de Donald Trump para o Federal Reserve.

O parlamentar usava sua posição no Comitê Bancário do Senado para impedir o andamento das nomeações enquanto estivesse em curso uma investigação do Departamento de Justiça contra Jerome Powell.

O inquérito apurava possíveis irregularidades e estouros de orçamento nas obras de reforma da sede do Fed, em Washington. Tillis, porém, argumentava que a investigação tinha motivação política e vinha sendo usada como instrumento de pressão sobre Powell, em meio às críticas frequentes de Trump à condução da política monetária.

Por causa disso, Tillis passou a bloquear estrategicamente os indicados de Trump para o Fed — incluindo o próprio Kevin Warsh — como forma de defender a independência do banco central. A posição do senador ganhou relevância porque seu voto era considerado decisivo dentro do comitê responsável por analisar as indicações.

O cenário mudou depois que o Departamento de Justiça anunciou o encerramento da investigação contra Powell. Com isso, Tillis retirou a objeção e permitiu que o Senado destravasse as votações pendentes, abrindo caminho para a aprovação de Warsh tanto para o conselho do Fed quanto para a presidência da instituição.

“Estou preparado para prosseguir com a confirmação do Sr. Warsh. Acredito que ele será um excelente presidente do Fed”, disse Tillis, no programa “Meet the Press” da NBC.

Entre os democratas, a principal resistência à indicação está ligada ao temor de que Warsh não preserve a independência da política monetária.

A senadora Elizabeth Warren chegou a classificá-lo como um “fantoche” de Trump, de acordo com a Bloomberg, e criticou sua postura durante a sabatina no Senado, quando evitou afirmar que Joe Biden venceu as eleições presidenciais de 2020. Warsh, por sua vez, tem reiterado que atuará de forma independente caso seja confirmado para a presidência do Fed.

Acompanhe tudo sobre:Fed – Federal Reserve System

Mais de Invest

'Gostamos de dinheiro, não de ação social pela ação social', diz CEO da Petrobras

Petrobras não vê espaço para dividendos extraordinários em 2026

Dinheiro esquecido nos bancos vai para o Desenrola hoje; como resgatar o seu

Petrobras: 'vai acontecer já já um aumento de preço da gasolina', diz Magda

Mais na Exame

Mundo

Trump diz que os EUA falarão com Cuba após ameaçar tomar a ilha: 'um país falido'

Esporte

Corinthians é condenado a pagar pensão até os 75 anos a ex-jogador lesionado

Negócios

Cartão corporativo que recusa compras fora das regras vai fazer fintech movimentar R$ 500 milhões

Carreira

A empresa investe. O funcionário não sente