Senado dos EUA aprova indicação de Kevin Warsh para presidência do Fed

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, 12, a indicação de Kevin Warsh para uma cadeira no Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed, banco central americano), em votação que praticamente abre caminho para que ele também assuma o comando da autoridade monetária no lugar de Jerome Powell. A informação foi publicada pela Bloomberg.

Os senadores deram sinal verde ao mandato de 14 anos de Warsh no conselho do banco central por 51 votos a 45. Na sequência, a Casa também avançou em uma etapa processual necessária para a confirmação dele como chair do Fed, decisão que deve ser concluída ainda nesta quarta-feira, 13. O democrata John Fetterman, da Pensilvânia, acompanhou os republicanos e votou a favor da indicação.

A análise da nomeação ocorre em meio à pressão crescente do presidente Donald Trump para que o Federal Reserve acelere os cortes de juros. O cenário, porém, ficou mais delicado após a inflação de abril mostrar nova aceleração, puxada principalmente pelos custos de combustíveis, alimentação e moradia.

Retirada do bloqueio

Segundo a Bloomberg, a confirmação de Warsh só avançou depois que o senador republicano Thom Tillis decidiu retirar o bloqueio que vinha impondo às indicações de Donald Trump para o Federal Reserve.

O parlamentar usava sua posição no Comitê Bancário do Senado para impedir o andamento das nomeações enquanto estivesse em curso uma investigação do Departamento de Justiça contra Jerome Powell.

O inquérito apurava possíveis irregularidades e estouros de orçamento nas obras de reforma da sede do Fed, em Washington. Tillis, porém, argumentava que a investigação tinha motivação política e vinha sendo usada como instrumento de pressão sobre Powell, em meio às críticas frequentes de Trump à condução da política monetária.

Por causa disso, Tillis passou a bloquear estrategicamente os indicados de Trump para o Fed — incluindo o próprio Kevin Warsh — como forma de defender a independência do banco central. A posição do senador ganhou relevância porque seu voto era considerado decisivo dentro do comitê responsável por analisar as indicações.

O cenário mudou depois que o Departamento de Justiça anunciou o encerramento da investigação contra Powell. Com isso, Tillis retirou a objeção e permitiu que o Senado destravasse as votações pendentes, abrindo caminho para a aprovação de Warsh tanto para o conselho do Fed quanto para a presidência da instituição.

“Estou preparado para prosseguir com a confirmação do Sr. Warsh. Acredito que ele será um excelente presidente do Fed”, disse Tillis, no programa “Meet the Press” da NBC.

Entre os democratas, a principal resistência à indicação está ligada ao temor de que Warsh não preserve a independência da política monetária.

A senadora Elizabeth Warren chegou a classificá-lo como um “fantoche” de Trump, de acordo com a Bloomberg, e criticou sua postura durante a sabatina no Senado, quando evitou afirmar que Joe Biden venceu as eleições presidenciais de 2020. Warsh, por sua vez, tem reiterado que atuará de forma independente caso seja confirmado para a presidência do Fed.