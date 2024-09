Saques em multimercados batem novo recorde: para onde foi o dinheiro?

Demorou menos de nove meses para os resgates dos fundos multimercados atingirem um novo recorde neste ano, superando as saídas de R$ 180,94 bilhões registradas ao longo de todo o ano passado. No acumulado de 2024, as retiradas já somam R$ 183,4 bilhões.

Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) mostram que a retirada de recursos desses fundos se intensificou a partir de agosto, quando cresceram as expectativas de um novo ciclo de altas de juros pelo Banco Central. No mês, a captação líquida ficou negativa em R$ 40 bilhões, a maior retirada mensal desde dezembro do ano passado.

Não há sinais, no entanto, de que o déficit dos multimercados tenha sido estancado. Números mais recentes da Anbima indicam que, até o dia 11 deste mês, os investidores já haviam sacado mais R$ 39 bilhões dessa classe de fundos.

A retirada tem sido acompanhada pelo fechamento de fundos, com o encerramento líquido de 902 produtos multimercados no ano.

O mau momento dos multimercados não é recente. Nos últimos três anos, as saídas já somam mais de R$ 450 bilhões, valor equivalente a mais de um quarto de todo o patrimônio líquido atual da categoria.

Pedro Rudge, sócio-fundador da Lablon Equities, explica que a performance abaixo do esperado dos multimercados tem prejudicado o volume de captação. Ainda segundo a Anbima, a rentabilidade mediana dos multimercados tem sido relativamente baixa em comparação ao CDI. Os fundos de classificação "livre", por exemplo, renderam 10,86% nos últimos doze meses até o fim de agosto, contra 10,18% do CDI no mesmo período, com custos e volatilidade mais altos.

Disputa com a renda fixa

Nesse cenário, muitos investidores migraram para a renda fixa, que tem rendimento atrelado ao CDI, com custos e volatilidade menores.

A entrada em fundos de renda fixa atingiu níveis recordes em 2024, com captação líquida acumulada de R$ 355,6 bilhões. O recorde anterior era de 2021, quando o saldo foi de R$ 241 bilhões.

"Nesse ambiente de taxas de juros mais altas, há uma combinação de fatores que ajudam a explicar essa migração para a renda fixa", disse Rudge.

Enquanto as saídas de multimercados aceleraram desde agosto, as entradas nos fundos de renda fixa se intensificaram. Até o último dia 11, os fundos de renda fixa captaram R$ 48,7 bilhões. No semestre, a captação está em R$ 154,2 bilhões. Parte desse valor, segundo Rudge, é explicada por eventos de curto prazo.

"O aumento da taxa de juros e as incertezas fiscais deixam o investidor mais conservador, optando pela renda fixa", completou Rudge.

Adriano Candreva, sócio do multi family office Portofino, afirma que tem notado essa migração para a renda fixa entre seus clientes. Uma opção recorrente entre os mais endinheirados, segundo ele, são os FIDCs, fundos estruturados com elementos de crédito privado e renda fixa.

"Eles costumam oferecer um custo-benefício bastante atrativo, especialmente quando há acesso a produtos mais qualificados", comentou.

Desde o início do ano, os FIDCs registraram captação líquida de R$ 91,67 bilhões, já superando o recorde de R$ 83 bilhões do ano passado.