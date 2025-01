Remuneração do CEO da Disney sobe 30% em 2024

A remuneração anual do CEO da Disney, Bob Iger, teve um salto de 30% no ano passado. No total, o executivo recebeu US$ 41,1 milhões em 2024, ante US$ 31,6 milhões no ano anterior.

A empresa de entretenimento informou à Securities and Exchange Commission (SEC), a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que Bob Iger recebeu US$ 18,3 milhões em ações, US$ 12 milhões em option awards, US$ 7,2 milhões em bônus e US$ 2,1 milhões em outras formas de compensação.

A Disney destacou que, sob a liderança de Iger, conseguiu ter os dois filmes de maior bilheteria de 2024 — Divertidamente 2 e Deadpool & Wolverine, que arrecadaram, respectivamente, US$ 1,7 bilhão e US$ 1,3 bilhão globalmente.

A empresa também ressaltou a importância do CEO no seu plano de investir US$ 60 bilhões em seus parques temáticos, cruzeiros e resorts na próxima década.

O sucessor de Iger, que está em seu segundo mandato como CEO da companhia, deve ser anunciado pela Disney em 2026.

Novos executivos

O diretor financeiro da Disney, Hugh Johnston, que está no cargo desde dezembro de 2023, recebeu uma remuneração total de US$ 24,4 milhões no ano passado. Kevin Lansberry, que ocupou o cargo interinamente antes da nomeação de Johnston, recebeu US$ 4,6 milhões.

Já Horacio Gutierrez, diretor jurídico e de conformidade, recebeu US$ 15,8 milhões no ano passado. Sonia Coleman, diretora de recursos humanos, recebeu US$ 7,6 milhões, e Kristina Schake, diretora de comunicações, recebeu US$ 6,4 milhões.

Junto ao comunicado sobre a remuneração dos executivos, a Disney também anunciou a indicação de quatro novos líderes para a sua divisão de experiências.

Ken Potrock foi nomeado presidente do recém-criado cargo de Integração de Grandes Eventos da Walt Disney Co. Joe Schott assumirá como presidente da Disney Signature Experiences, enquanto Andrew Bolstein será o novo presidente e diretor-geral do Shanghai Disney Resort. Thomas Mazloum foi designado presidente do Disneyland Resort.