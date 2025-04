Prévia do IPC-S, auxílio-desemprego nos EUA e balanço da Vale: o que move o mercado

O foco dos investidores nesta quinta-feira, 24, recai sobre a temporada de balanços, com destaque para os números de Alphabet, Vale e Multiplan, que serão divulgados após o fechamento dos mercados. Antes da abertura, a Usiminas publica seus resultados.

Os analistas de Wall Street esperam que a Alphabet, dona do Google, reporte um lucro por ação de US$ 2,01, com um aumento de 6% em relação a 2024, e uma receita de US$ 89 bilhões, com crescimento de 11%. No entanto, os investidores estão focados no futuro, já que várias empresas, como a Tesla, retiraram ou ajustaram suas previsões anuais.

Na agenda econômica, o destaque no Brasil é a prévia do Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S), divulgada às 8h pela FGV. Nos Estados Unidos, saem os dados de encomendas de bens duráveis e pedidos semanais de auxílio-desemprego às 9h30, seguidos pelas vendas de moradias usadas às 11h.

O dia também reserva uma série de eventos e falas de autoridades. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa de reuniões do G20, FMI e Banco Mundial. Às 12h30, o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, participa de evento da XP.

Às 14h, é a vez de Neel Kashkari, presidente do Federal Reserve de Minneapolis, falar em evento local. Às 15h, dois compromissos importantes no Brasil: o diretor de Assuntos Internacionais do BC, Paulo Picchetti, participa de um evento do Itaú, enquanto ocorre a reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Mercados internacionais

Os mercados da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção definida nesta quinta-feira, 24. No Japão, o Nikkei 225 subiu 0,49%, enquanto o Topix avançou 0,32%. O S&P/ASX 200, da Austrália, teve alta de 0,6%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng caiu 0,29%, enquanto o chinês CSI 300 encerrou o dia praticamente estável.

Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,13% após a divulgação de que o PIB do país recuou 0,1% no primeiro trimestre, frustrando a expectativa de alta de 0,1%.

Na Europa, as bolsas operam em queda nesta manhã, com o índice europeu Stoxx 600 recuando 0,10% por volta das 7h30 (horário de Brasília). Os principais índices da região também registram perdas: o DAX, da Alemanha, cai 0,2%, o CAC 40, da França, cai 0,3%, enquanto o FTSE 100, do Reino Unido, opera próximo da estabilidade.

As ações do setor de luxo puxaram as perdas após resultados decepcionantes da francesa Kering, dona da Gucci, que reportou queda de 14% na receita. Os papéis da companhia caíam 4,5% às 7h30 da manhã (horário de Brasília). O mercado acompanha também os balanços de empresas como Unilever, Banco Sabadell, Sanofi, Eni, BNP Paribas e Dassault Systemes.

Nos EUA, os futuros das bolsas operam em leve queda após dois dias seguidos de alta. Os futuros do Dow Jones recuam 0,6%; os do S&P 500, 0,5%; e os do Nasdaq 100, 0,7%.

Na quarta-feira, os três principais índices registraram ganhos superiores a 1%, embora tenham encerrado o pregão longe das máximas. As ações foram impulsionadas pela expectativa de que os Estados Unidos poderiam reduzir tarifas impostas à China — informação publicada pelo Wall Street Journal, mas que não foi confirmada pela Casa Branca.

No after hours americano, os papéis da empresa de tecnologia IBM despencaram quase 7% após a companhia anunciar a manutenção de suas projeções financeiras para o ano, apesar de ter divulgado lucros e receitas acima do esperado.