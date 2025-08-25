Preços do petróleo sobem com ameaça de interrupção do fornecimento russo

Os preços do petróleo avançaram cerca de 2% nesta segunda-feira, 25, impulsionados por ataques da Ucrânia à infraestrutura energética russa e pela expectativa de novas sanções dos Estados Unidos que podem restringir o fornecimento.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em US$ 68,80 o barril, alta de US$ 1,07 (1,58%). O petróleo WTI subiu US$ 1,14 (1,79%), para US$ 64,80 o barril.

O governo dos EUA busca mediar um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, que estão em conflito há três anos e meio. Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group, afirmou à Reuters que “parece haver uma sensação de que as negociações de paz estão se arrastando” e que sanções adicionais podem ser aplicadas caso não haja progresso.

No fim de semana, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, comentou que a Rússia fez “concessões significativas” para avançar nas negociações.

Impacto geopolítico

Ataques ucranianos a terminais de exportação de combustível, como o Ust-Luga, e à refinaria de Novoshakhtinsk, têm elevado o risco de interrupções no fornecimento russo.

A refinaria de Novoshakhtinsk tem capacidade anual de 5 milhões de toneladas métricas de petróleo, equivalente a cerca de 100 mil barris por dia.

O aumento dos preços também é parcialmente compensado por cortes recentes da OPEP+ que foram revertidos, liberando milhões de barris no mercado.

O grupo de exportadores deve se reunir em 7 de setembro para avaliar novo aumento da produção.

O apetite ao risco dos investidores foi reforçado após declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre possível corte na taxa de juros em setembro.