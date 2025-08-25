Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Preços do petróleo sobem com ameaça de interrupção do fornecimento russo

Conflito entre Rússia e Ucrânia pressiona produção e exportação de petróleo

Tensão Rússia-Ucrânia pressiona mercado de petróleo (Anton Petrus/Getty Images)

Tensão Rússia-Ucrânia pressiona mercado de petróleo (Anton Petrus/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 20h59.

Os preços do petróleo avançaram cerca de 2% nesta segunda-feira, 25, impulsionados por ataques da Ucrânia à infraestrutura energética russa e pela expectativa de novas sanções dos Estados Unidos que podem restringir o fornecimento.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em US$ 68,80 o barril, alta de US$ 1,07 (1,58%). O petróleo WTI subiu US$ 1,14 (1,79%), para US$ 64,80 o barril.

O governo dos EUA busca mediar um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, que estão em conflito há três anos e meio. Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group, afirmou à Reuters que “parece haver uma sensação de que as negociações de paz estão se arrastando” e que sanções adicionais podem ser aplicadas caso não haja progresso.

No fim de semana, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, comentou que a Rússia fez “concessões significativas” para avançar nas negociações.

Impacto geopolítico

Ataques ucranianos a terminais de exportação de combustível, como o Ust-Luga, e à refinaria de Novoshakhtinsk, têm elevado o risco de interrupções no fornecimento russo.

A refinaria de Novoshakhtinsk tem capacidade anual de 5 milhões de toneladas métricas de petróleo, equivalente a cerca de 100 mil barris por dia.

O aumento dos preços também é parcialmente compensado por cortes recentes da OPEP+ que foram revertidos, liberando milhões de barris no mercado.

O grupo de exportadores deve se reunir em 7 de setembro para avaliar novo aumento da produção.

O apetite ao risco dos investidores foi reforçado após declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre possível corte na taxa de juros em setembro.

Acompanhe tudo sobre:PetróleoRússiaOpep

Mais de Invest

Como o discurso do Fed mudou a perspectiva para os mercados de bancos e tecnologia

ETFs temáticos: o que são, como funcionam e como investir

Dólar fecha em queda ainda embalado pela expectativa de corte de juros nos EUA

Ibovespa fecha próximo a estabilidade com mercado repercutindo Boletim Focus

Mais na Exame

Mundo

Apenas 48 horas antes de tarifas entrarem em vigor, Modi diz que suportará pressão dos EUA

EXAME Agro

Chile retoma importação de aves do Brasil após suspender compra da Argentina devido à gripe aviária

Carreira

Assédio nas empresas atinge metade dos profissionais — e muitos casos começam com líderes juniores

Economia

Lula assina decreto para impulsionar indústria e Alckmin vê medida como ajuda contra tarifaço