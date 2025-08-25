G7 vai manter 'pressão econômica' até que Rússia acabe com guerra na Ucrânia

Os ministros das Relações Exteriores do G7 reafirmaram nesta segunda-feira a intenção de “manter a pressão econômica e financeira sobre a Rússia” até que o país ponha fim à guerra na Ucrânia.

A declaração foi feita durante reunião virtual com o chanceler da Ucrânia, Andrii Sybiha.

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Anita Anand, presidente do grupo de ministros do G7, disse que os participantes agradeceram “os esforços diplomáticos dos Estados Unidos, sob a liderança do presidente (Donald) Trump, que abrem a possibilidade de um fim pacífico e duradouro da guerra”.

Na reunião, da qual participaram, além dos ministros das Relações Exteriores, a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, também foi destacada “a disposição de Europa, Canadá e outros parceiros em fornecer à Ucrânia garantias de segurança sólidas e confiáveis em coordenação com os EUA”.

Outro tema abordado foi a “integridade territorial da Ucrânia”, sua independência política e a entrega de prisioneiros de guerra, civis e crianças ucranianas detidos pelas autoridades russas.

“Os participantes manifestaram apoio a um diálogo contínuo e a negociações substantivas, de boa fé e com resultados significativos entre os líderes de Rússia e Ucrânia, destacando que a paz só pode ser consolidada quando ambas as partes chegarem a uma solução justa, equitativa e sustentável”, concluiu a declaração.