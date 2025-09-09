Preço do petróleo enfrenta pressão devido à oferta elevada e tarifas, dizem executivos

Executivos do setor de energia alertaram que os preços do petróleo podem permanecer pressionados nos próximos meses, segundo informou a Reuters nesta terça-feira, 9.

O aumento da produção da OPEP+ e o impacto de tarifas impostas pelos Estados Unidos contribuíram para uma perspectiva mais fraca, apesar de ligeiro crescimento na demanda global.

Emma Mazhari, CEO de negociação de petróleo da Maersk, avaliou durante conferência em Cingapura que o aumento da produção da OPEP+ a partir de outubro eleva o risco de queda nos preços.

O grupo, responsável por cerca de metade da produção global de petróleo, começou a reverter os cortes de oferta em abril como forma de punir países membros que excederam suas cotas, como o Cazaquistão.

Ao mesmo tempo, a produção adicional tem ajudado a atender ao crescimento da demanda interna de setores como geração de energia, limitando, por enquanto, o impacto imediato sobre o mercado internacional.

Avaliações

Segundo a Reuters, apesar do aumento da oferta, executivos do setor permaneceram cautelosos quanto à demanda. Tarifas aplicadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, podem reduzir o crescimento econômico global e enfraquecer o consumo de combustíveis.

Esses riscos macroeconômicos negativos podem se estender além dos EUA, afetando outros mercados internacionais, segundo analistas

O preço do petróleo Brent para novembro avançou 0,56%, chegando a US$ 66,39 por barril na ICE, enquanto o WTI para outubro subiu 0,59%, para US$ 62,63 por barril na Nymex. Ambos os referenciais continuam abaixo dos níveis de início de 2025, quando o Brent estava em torno de US$ 75 por barril.