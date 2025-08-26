Petrobras: Recorde de produção aponta para um trimestre promissor, diz Santander

A Petrobras (PETR3;PETR4) continua a apresentar resultados crescentes de produção de petróleo. Após produção mensal recorde em junho, em julho o número foi superado em mais 6%, chegando a 2,5 milhões de barris por dia. A produção total de óleo e gás, por sua vez, chegou a 3,25 milhões de barris de óleo equivalentes. Os dados preliminares são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Segundo análise do Santander, o aumento sequencial foi sustentado pela maior produção em campos estratégicos, especialmente Búzios, Mero (ambos na Bacia de Santos), Jubarte e Roncador (ambos na Bacia de Campos).

Já analisando agosto, o banco aponta que os dados diários preliminares, da ANP entre 1° a 19 de agosto, indicam um crescimento sequencial adicional na produção da Petrobras, notadamente nos campos de Búzios e Jubarte.

Volumes devem ser sustentados até o final do ano

Com esse ritmo, o Santander mantém estimativa de produção doméstica de petróleo para 2025 de 2,3 milhões de barris por dia (MMbpd), crescimento de 8% na comparação anual. O número coincide com o topo do guidance da Petrobras para este ano.

Os analistas estimam que o ramp-up (processo de aceleração de atividade) de vários FPSOs (unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência) continuarão a sustentar os volumes ao longo do segundo semestre.

Ainda que veja a Petrobras no caminho certo para atingir a faixa superior de sua projeção de produção para 2025, o Santander também chama atenção para a baixa visibilidade do atual do fluxo de caixa da companhia.

Por essa razão, o banco mantem visão cautelosa da estatal, com recomendação neutra para a ação.

A Petrobras reportou lucro líquido de R$ 26,6 bilhões no segundo trimestre de 2025, acima do consenso de mercado.