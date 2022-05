Preço do petróleo deve seguir elevado, diz UBS após embargo da UE

Analistas do UBS não esperam que o preço do petróleo arrefeça tão cedo, após a União Europeia chegar a um acordo sobre uma nova rodada de sanções à Rússia.

O preço do barril saltou para acima de US$ 123 nesta terça-feira, 31, com expectativas de que o embargo europeu ao petróleo russo aperte a já restrita oferta global.

Notícias sobre retaliações à Rússia e reabertura da China, segundo o banco suíço, podem ter efeitos adicionais sobre a alta do petróleo no curto prazo. "No médio e longo prazo, o subinvestimento na produção e a falta de flexibilidade na oferta devem manter o preço mais alto por mais tempo", afirmaram em relatório.

"Continuamos recomendando commodities e ações relacionadas à energia como um hedge de portfólio eficaz contra surpresas geopolíticas e de inflação."

A projeção de analistas do UBS é de que as novas restrições da Europa levem ao declínio da produção russa de petróleo, "apertando ainda mais o mercado de diesel".

"As sanções sobre o seguro de transporte, que devem ser incluídas, ainda podem desafiar os esforços russos para redirecionar os volumes nos próximos meses. Até agora, a Rússia conseguiu redirecionar as exportações de petróleo bruto, principalmente para a Ásia: a Índia aumentou as compras de petróleo russo em oito vezes e a China também aumentou as importações", disse o UBS em relatório.

