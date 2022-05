UE impõe embargo ao petróleo russo com efeito imediato a 2/3 das importações

Os 27 Estados-membros da União Europeia chegaram a um acordo para banir as exportações do petróleo da Rússia para o bloco, informou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

"Isso cobre imediatamente mais de dois terços das importações de petróleo da Rússia, cortando uma fonte imensa de financiamento para sua máquina de guerra", escreveu o líder europeu em rede social.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou o acordo feito. "De modo efetivo, isso cortará cerca de 90% das importações de petróleo da Rússia para a UE até o fim deste ano" disse.

Entre outras medidas no novo pacote de sanções, estarão a retirada de um dos maiores bancos russos, o Sberbank, do sistema internacional de pagamentos Swift, o banimento de mais três emissoras estatais russas e sanções a indivíduos considerados responsáveis por crimes de guerra na Ucrânia.

