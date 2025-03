Prada se aproxima de comprar a Versace

Uma aquisição pode balançar o mundo fashion: a Prada pode estar caminhando para comprar a Versace.

Segundo informações da Reuters, o CEO da Prada, Andrea Guerra, embarcou na última sexta-feira para Nova York em meio às negociações e que ele estaria acompanhado de Lorenzo Bertelli, herdeiro da Prada.

A saída inesperada de Donatella Versace da direção criativa da grife na semana passada - após 28 anos de serviços prestados - aumentou as especulações sobre o destino da marca italiana.No lugar dela, Dario Vitale, designer da Miu Miu, assumirá a marca a partir de abril. A Miu Miu é uma merca do Grupo Prada. Donatella segue como embaixadora-chefe da grife, concentrada em iniciativas filantrópicas, como a Fundação Versace.

Segundo analistas, o valor da transação deve girar em torno de 1,5 bilhão de euros. Além disso, a Prada também estaria interessada em adquirir a Jimmy Choo, outra marca da Capri Holdings.

Os números

Em 4 de março, o grupo Prada, o maior de moda da Itália, anunciou um faturamento de 5,43 bilhões de euros em 2024, alta de 17% em comparação a 2023. Os lucros foram de 839 milhões de euros, 25% a mais que o ano anterior.

Já a Versace passa por um momento delicado. Nos últimos três meses, teve uma receita de 193 milhões de dólares, 15% a menos que o mesmo período de 2024. Em outubro do ano passado, a Capri esteve perto de se fundir com a Tapestry, dona de Coach e Kate Spade, num acordo avaliado em 8,5 bilhões de dólares. A transação, no entanto, foi bloqueada por uma juíza dos EUA. A Justiça do país entendeu que a fusão iria violar as leis antitruste.

Com o revés, a Capri prolongou as negociações para buscar um interessado pela Versace - queria 3 bilhões de euros no começo, mas pelos valores divulgadas pela imprensa, mostra que mudou de estratégia. Mesmo assim, as ações da Capri subiram na semana passada com a notícia do interesse da Prada pela Versace

De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, a Prada também pode fazer uma oferta pela Jimmy Choo.

Atualmente o grupo Prada tem em seu portfólio as marcas Miu Miu, Church’s e Car Shoe, além da tradicional que leva o nome do conglomerado.