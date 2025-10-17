Porsche considera ex-CEO da McLaren para o comando da empresa

A Porsche iniciou negociações com Michael Leiters, ex-CEO da McLaren, para uma possível sucessão de Oliver Blume no comando da empresa. As informações são da Reuters. A decisão busca encerrar a atuação dupla de Blume, que acumula o cargo de CEO da Porsche e da Volkswagen.

Nesta sexta-feira, a montadora informou que os principais membros do conselho de supervisão autorizaram o início das conversas com Leiters e com Blume sobre a conclusão do contrato do atual CEO na Porsche. A empresa afirmou ainda que não há previsão para que Blume deixe o cargo de CEO da Volkswagen.

Blume está à frente da Porsche há 10 anos. Nos últimos três, assumiu também o comando da Volkswagen.Ambas as companhias enfrentam reestruturações simultâneas, o que, segundo investidores, demanda dedicação exclusiva na gestão.

Críticas, desempenho financeiro e mudança de estratégia

Segundo veículos de imprensa da Alemanha, o conselho de supervisão da Porsche já teria concordado com a saída de Blume da empresa para que ele concentre sua atuação na Volkswagen. O jornal Bild indicou que a saída ocorrerá em 2026. A Volkswagen não se posicionou sobre o assunto.

Durante o período de liderança conjunta, as ações da Volkswagen apresentaram queda superior a 30%, enquanto os papéis da Porsche recuaram mais de 50%.

Entre os desafios enfrentados pela Porsche estão a demanda reduzida na China, mercado mais importante da marca, tarifas internacionais e os custos associados à transição para veículos elétricos. Recentemente, Blume anunciou uma revisão estratégica dos objetivos da empresa, abandonando parte dos planos para eletrificação e voltando a priorizar modelos com motor a combustão.