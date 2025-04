Tarifaço de Trump: por que o dólar está caindo?

Pelo que tudo indica, por ora, os Estados Unidos serão os principais prejudicados com as tarifas anunciadas pelo presidente republicano Donald Trump. Por volta das 15h, o DXY, que mede o desempenho do dólar frente a outras moedas, caía 1,48%. Isso acontece porque os investidores estão correndo para outros países: no mesmo momento, o dólar caía 1,5% em relação ao euro e 2,16% em relação ao iene.

Na visão de André Valério, economista sênior do banco Inter, se a economia americana absorver bem o choque, a tendência é que o dólar valorize de maneira global. Mas se o impacto das tarifas for extenso, a tendência é observar a continuidade do movimento de depreciação da moeda americana.

O Deutsche Bank alertou sobre o risco de uma crise de confiança no dólar americano, dizendo que grandes mudanças nas alocações de fluxo de capital podem assumir o controle dos fundamentos da moeda e os movimentos cambiais se tornarão desordenados.

Como fica o real com o tarifaço?

O real deve sofrer pouco, afirma Valério, do Inter. Para o analista, o impacto sobre a balança comercial brasileira deve ser pequeno, já que o fluxo comercial do Brasil com os Estados Unidos não é o mais relevante.

"Por outro lado, o efeito líquido das tarifas pode ser positivo, especialmente se houver retaliação por parte da China e da Europa. O Brasil tende a ganhar market share de suas exportações, à medida que essas regiões direcionem suas demandas para outro lugar, particularmente o agro, que sofre grande competição com o agro americano", explica. O fato de o Brasil ter sido menos taxado torna seus produtos relativamente mais competitivos em relação aos de outros países, o que pode resultar em maiores exportações aos Estados Unidos.

"Além do movimento global do dólar, o real se beneficia do elevado diferencial de juros entre a economia brasileira e americana, sendo um destino atrativo para parte desse fluxo. Com o movimento de queda nos juros de dez anos, esse fator se torna ainda mais significativo, ampliando o diferencial, o que deve permitir um alívio nas nossas taxas, devido à atratividade do real nesse cenário", finaliza.

Euro versus dólar

A queda fez com que o Citi recomendasse uma posição longa no euro. Os estrategistas do banco esperam que o dólar atinja seu nível mais fraco desde outubro de 2021.

Analistas concordam que, daqui para a frente, a dinâmica do dólar vai depender do que prevalecerá em respostas às tarifas. As primeiras reações do mercado apontaram que a visão é de que elas colocarão a economia americana em direção à recessão, com os juros de dez anos recuando fortemente.

Qual a diferença do dólar comercial para o dólar turismo?

O dólar comercial trata-se de milhares de dólares em transação no mercado de câmbio. Isso computa exportações, importações, transferências financeiras milionárias e que normalmente são feitas por grandes empresas e bancos.

Já o dólar turismo é comprado por pessoas físicas, normalmente em casas de câmbio, em menores quantidades para viagens ou até passado no cartão de crédito.

Por que o dólar turismo é mais caro?

A cotação do dólar turismo é mais cara, pois são compras muito menores do câmbio, ao contrário das transações feitas por grandes empresas e instituições. Logo, seu custo operacional com transporte de notas e taxa de corretoras ficam mais alto.

Por que o dólar cai?

Basicamente, o preço em relação ao real é calculado em função da disponibilidade de dólares no mercado brasileiro. Ou, seja, quando há uma grande quantidade de moeda norte-americana no país, a tendência é que o preço dela caia em relação ao real, já a baixa disponibilidade da moeda, por outro lado, faz com que o câmbio norte-americano se valorize em relação a nossa moeda.

O Banco Central também tem o poder intervir na cotação. Quando a moeda americana dispara, é comum que o órgão use parte de sua reserva para injetar dólares na economia. Com mais disponibilidade, a cotação da moeda americana tende a cair.

Quais os impactos da queda do dólar?

A queda do dólar frente ao real traz impactos significativos para a economia brasileira. Entre os principais efeitos estão: