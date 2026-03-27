Plataforma combina probabilidade e estatística para apoiar decisões financeiras

Probabilidade: o ramo da matemática que estuda a chance de um evento futuro acontecer.

Estatística: o estudo de dados passados para encontrar padrões.

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) combinou as duas coisas no BTG Trends, uma plataforma que permite ao investidor operar teses de mercado a partir de cenários probabilísticos, com foco restrito a eventos do mercado financeiro, como juros e bolsa.

A ferramenta surge em meio ao avanço do uso de derivativos no Brasil. Dados da B3 do início de março mostram que o volume médio diário de negociação de opções de ações, ETFs e BDRs atingiu R$ 1,2 bilhão em fevereiro, o maior da história.

As opções sobre o Ibovespa também renovaram máximas, refletindo tanto a valorização da bolsa nos dois primeiros meses do ano quanto a crescente adoção desses contratos nas estratégias de investimento. O volume médio de negócios diários foi de R$ 335 milhões em fevereiro e de R$ 242 milhões em janeiro, acima da média de 2025, que foi de R$ 94 milhões.

Os derivativos são instrumentos financeiros em que o valor acompanha a variação de outros ativos, como ações, juros ou índices como o Ibovespa. Eles são usados tanto para proteção quanto para estratégias de ganho com oscilações de mercado.

Entre os principais tipos estão as opções, contratos que dão ao investidor o direito de comprar ou vender um ativo por um preço previamente definido, mediante o pagamento de um prêmio.

Essa estrutura amplia as possibilidades de operação, mas, apesar do avanço, ela ainda esbarra em conhecimento técnico, acompanhamento constante e, em muitos casos, intermediação direta com mesas de operação.

A proposta do BTG Trends é deixar essas operações menos complexas sem alterar a estrutura por trás delas.

Na interface, o investidor deixa de lidar com códigos, vencimentos e estratégias combinadas e passa a trabalhar com perguntas diretas, as chamadas trends, sobre eventos de mercado, como "qual será a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) na reunião de abril" ou "se o Ibovespa encerrará o ano nos 200 mil pontos".

Por trás das perguntas estão os mesmos modelos quantitativos usados pelo banco para precificar derivativos. A plataforma organiza cenários probabilísticos a partir de dados de mercado em tempo real, como contratos futuros de juros e volatilidade de ativos, extraindo probabilidades implícitas, aquilo que já está embutido nos preços negociados.

O banco, por outro lado, não faz recomendação automática nem indicação de qual posição seria mais vantajosa. De acordo com a instituição, o produto é uma ferramenta de execução.

A lógica é que o investidor continue formando sua visão a partir de relatórios e projeções, da própria instituição ou de outras casas, e utilize a plataforma apenas para transformar essa tese em posição de mercado. Na prática, funciona como um "home broker" voltado a eventos específicos, em vez de ativos tradicionais.

A ferramenta foi integrada nesta quinta aos canais já utilizados pelos clientes, como home broker e aplicativo e, neste primeiro momento, será disponibilizada apenas a investidores com perfil sofisticado e assessores de investimento.

"A plataforma reforça nossa estratégia de inovação com responsabilidade ao incorporar leituras probabilísticas ao ecossistema do Banco, em operação transparente e aderente à regulação. O Trends amplia a grade de produtos disponíveis ao investidor e fortalece o nosso compromisso com a excelência em soluções de investimento", afirma Jerson Zanlorenzi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual, no comunicado sobre o lançamento.

O lançamento começa com um conjunto limitado de eventos, concentrados em juros e bolsa, mas a oferta deve ser ampliada gradualmente para incluir câmbio, ações específicas e commodities, como soja e milho.