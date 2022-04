PIB dos EUA, GOL, Embraer, reação à Vale e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais avançam na manhã desta quinta-feira, 28, com resultados corporativos contribuindo com a melhora do sentimento do mercado, apesar das constantes preocupações sobre a política monetária americana.

O Facebook, que superou as estimativas de lucro para o primeiro trimestre em balanço divulgado na última noite, dispara 16% no pré-mercado americano. No último trimestre, os papéis da companhia de Mark Zuckerberg havia desabado após a divulgação do resultado que mostrou queda do número de usuários em sua principal plataforma.

A reação positiva desta vez aumenta o otimismo para os próximos números das big techs americanas. Nesta noite, Apple e Amazon irão apresentar seus resultados.

Veja a seguir o desempenho dos indicadores às 7h (de Brasília): Hang Seng (Hong Kong): +1,65% SSE Composite (Xangai): +0,58% Nikkei (Tóquio): +1,75% FTSE 100 (Londres): +0,90% DAX (Frankfurt): +1,36% CAC 40 (Paris): +1,48% S&P futuro (Nova York): +1,45% Nasdaq futuro (Nova York): +2,00% Petróleo Brent (Londres): +0,31% (para US$ 105,65)



Balanços do dia

No Brasil, investidores aguardam os resultados da GOL (GOLL4) e Embraer (EMBR3), previstos para antes da abertura do pregão. O consenso da Bloomberg para a companhia aérea é de a receita operacional fique em R$ 3,09 bilhões e os gastos com combustíveis em R$ 1,14 bilhão. Multiplan (MULT3) e Hypera (HYPE3) irão reportar seus números após o encerramento do pregão.

Além dos balanços de GOL e Embraer, investidores devem reagir aos resultados divulgados na última noite. O principal deles foi o da Vale, que teve lucro líquido de US$ 4,458 bilhões no período, superando as expectativas do mercado, que giravam em torno de US$ 4,1 bilhões. O Ebitda ajustado da Vale ficou em US$ 6,374 bilhões.

Vale e Petrobras sobem

As ADRs da companhia disparam mais de 5% no pré-mercado americano. Fora o resultado, a alta do minério de ferro nesta madrugada contribui com o movimento positivo. A alta, se refletida no mercado brasileiro, pode ser fundamental para o Ibovespa voltar aos 110.000 pontos, tendo em vista que a mineradora possui a maior participação do índice.

A Petrobras, com o segundo maior peso do Ibovespa, também avança no pré-mercado dos Estados Unidos. A alta é de pouco mais de 2% e tem como pano de fundo o relatório de produção da companhia, reportado na última noite.

Agenda com PIB dos EUA e IGP-M

Embora as últimas divulgações corporativas impulsione o mercado acionário nesta manhã, dados macroeconômicos previstos hoje podem alterar o humor de investidores. O mais aguardado é o PIB americano do primeiro trimestre, para o qual é esperado alta de 1,1%. Por ser a primeira prévia da atividade econômica americana, as chances de surpresas são maiores.

O PIB menor que o esperado pode levar economistas a reduzirem as apostas de um aperto monetário mais duro nos Estados Unidos. Por outro lado, aumentaria as preocupações sobre uma possível recessão, com o aumento das taxas de juros para conter a inflação.

No Brasil, o principal indicador do dia será o IGP-M de abril. O consenso para o medidor de inflação da FGV é de alta de 1,70%. Na véspera, o IPCA-15 saiu levemente abaixo das estimativas. Mas o dado foi insuficiente para conter as expectativas de que o BC terá que subir a Selic para acima de 12,75%, como sinalizado na última ata do Copom.