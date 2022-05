Petrorio (PRIO3) não está interessada em Dommo (DMMO3), diz CEO

O CEO da PetroRio (PRIO3), Roberto Monteiro, negou qualquer interesse por parte da petrolífera carioca em uma eventual compra da Dommo Energia (DMMO3) (antiga OGX).

Segundo o CEO da PetriorRio, esse seriam apenas "rumores do mercado".

Em meados de abril a Dommo disparou na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) após a Prisma Capital contratar o Santander para vender sua participação na empresa, que chega a 52% do capital.

PetroRio (PRIO3) vai apoiar programa de formação de profissionais

Monteiro declarou que a PetroRio vai apoiar um programa de formação de novos profissionais para a indústria de petróleo e gás.

A empresa vai lançar nas próximas semanas o programa de treinamento de profissionais para a indústria offshore.

Segundo o CEO, a petrolífera carioca vai precisar de um número maior de funcionários especializados após a aquisição de novos campos petrolíferos, como a área de Albacora Leste, na Bacia de Campos, adquirida recentemente.

“Isso vai demandar um nível alto de contratação. Acreditamos na contratação de novos profissionais, isso é bom para a sociedade e para a indústria, porque não vamos buscar pessoas de outras companhias”, explicou Monteiro.

Petrorio registra lucro no 1T22

A PetroRio registrou um lucro líquido de US$ 228 milhões, saindo do prejuízo de US$ 7,2 milhões registrado no mesmo período do ano passado.

A receita total da petroleira carioca foi de US$ 309 milhões, uma alta de 159% em relação aos primeiros três meses de 2021, quando tinha sido de US$ 119 milhões.

O Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da petroleira subiu 203% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, alcançando os US$ 225 milhões.

O caixa da PetroRio foi de US$ 1,14 bilhão. O indicador de alavancagem financeira, dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em -0,5 vezes. Um patamar praticamente idêntico em relação ao mesmo período de 2021.

De janeiro até março a PetroRio vendeu aproximadamente 2,8 milhões de barris de petróleo e registrou um recorde de produção média de 35,1 Mboepd.

O lifting cost, ou seja, os custos de operação e manutenção de poços petrolíferos da PetroRio, caiu para US$ 11,2 por barril de óleo equivalente (boe), o menor valor já registrado. O indicador está em tendência de queda desde 2018.