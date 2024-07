Petróleo sobe mais de 3% com elevação do risco geopolítico após morte do líder do Hamas

O mercado de petróleo é foco dos investidores nesta quarta-feira, 31. Às 10h15, o petróleo de referência WTI subia 3,06% cotado a US$ 77,02 o barril, enquanto a referência Brent valorizava 2,51% cotado a US$ 80,60 o barril. O movimento da commodity é um reflexo da morte do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, o que aumenta o risco geopolítico.

O grupo extremista confirmou a morte e disse que Haniyeh foi morto em um ataque aéreo em Teerã, capital do Irã, que o grupo terrorista atribui a Israel. O ataque ocorreu enquanto o líder político estava na cidade para a posse do novo presidente iraniano, nesta quarta-feira. As informações são do Financial Times.

A morte de Haniyeh coloca em xeque a relação entre Israel e Irã. Relação esta que já estava balançada após ataques diretos em abril deste ano. O assassinato de Haniyeh, portanto, eleva as tensões no Oriente Médio, e se torna um grande dilema para o Irã, que agora deverá deliberar sobre como responder.

No início do conflito entre Israel e Hamas, especialistas ouvidos pela EXAME Invest afirmaram que o que preocupa o mercado é justamente a entrada do Irã no conflito, visto que o país é um dos maiores produtores de petróleo no mundo, sendo membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). O envolvimento do país na guerra pode pressionar o preço do petróleo, além prejudicar países que compram a maior parte da commodity do país, como a China.