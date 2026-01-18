Exclusivo: Parcelamento se torna a principal forma de pagamento do IPVA 2026, diz Webmotors

O começo de um ano preocupa os contribuintes pela série de impostos programados, o que motiva a reorganização dos gastos e planejamento. Com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), muitos brasileiros pretendem adotar cautela e, inclusive, serem estratégicos na hora de pagar, como mostra um levantamento do Webmotors Autoinsights, fornecido exclusivamente à EXAME.

Segundo a pesquisa, em 2026, a preferência pelo pagamento parcelado do IPVA superou, pela primeira vez, a modalidade à vista. O levantamento foi realizado em 12 de janeiro com mais de 1,5 mil respondentes e observou um movimento de mudança no comportamento financeiro dos motoristas diante do imposto estadual obrigatório.

Os dados coletados mostram que 33,18% dos entrevistados afirmaram que optaram por pagar o IPVA de forma parcelada, superando os 32,46% que ainda escolhem quitar o imposto à vista. Outros 17,18% permanecem indecisos, enquanto 12,44% não possuem veículo e 4,74% não estão sujeitos à cobrança, seja por isenção ou outras razões.

O recuo na opção pelo pagamento à vista é significativo: em 2025, 58% dos motoristas ainda davam preferência à quitação integral, ante apenas 30% que mencionavam o parcelamento.

O que está por trás desta mudança?

A queda na atratividade do desconto oferecido para pagamentos à vista aparece como um dos principais fatores por trás dessa virada. Entre os que escolheram dividir o valor, 29,10% consideram o abatimento pouco relevante. Outros 26,50% justificam a decisão por questões de organização financeira, 21,40% apontam o valor elevado como impeditivo para pagamento único e o mesmo percentual prefere distribuir os custos ao longo do ano.

No grupo que continua aderindo ao pagamento à vista, 75,60% o fazem justamente para aproveitar o desconto. A isso se somam 12% que buscam evitar parcelamentos, 8% que consideram essa a melhor forma de organização financeira e 3,80% que desejam evitar encargos.

Nada de deixar para última hora

O estudo também detalha como os brasileiros se preparam para o pagamento do IPVA. Mais da metade dos respondentes, 57,83%, afirmaram que se organizam para pagar o imposto com antecedência. Já 28,25% deixam a quitação para o último dia do prazo legal, 10,98% oscilam de ano para ano e 2,95% reconhecem que acabam atrasando o pagamento.

No aspecto financeiro, 29,43% utilizam parte do salário mensal para cobrir o imposto. Há ainda 14,87% que guardam o valor ao longo do ano, enquanto 11,39% utilizam parte do 13º salário. Os demais se dividem entre o uso de poupança, aplicações financeiras ou cartão de crédito.

A predominância dos meios digitais é clara na etapa final do processo: 68,50% dos entrevistados preferem efetuar o pagamento via apps bancários. Outros 17,50% recorrem a sites oficiais dos governos estaduais, 12,10% usam o internet banking via computador e 4,90% seguem optando pelo pagamento presencial.