Petróleo pode tocar os US$ 100? O que esperar após ataques dos EUA ao Irã

Os ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares do Irã neste fim de semana elevaram a tensão no Oriente Médio a um novo patamar e colocaram o mercado de petróleo em alerta máximo. Quando os mercados reabrirem nesta segunda-feira, 24, operadores esperam uma disparada dos preços do barril, com projeções que variam entre US$ 80 e US$ 100, dependendo da reação de Teerã.

No sábado, 21, à noite, o presidente Donald Trump confirmou que forças americanas bombardearam os três principais centros de enriquecimento de urânio do Irã: Fordo, Natanz e Isfahan. Em discurso, Trump afirmou que os alvos foram “totalmente obliterados” e advertiu que novos ataques estão na mesa caso o regime iraniano não recue no apoio ao Hezbollah e às ofensivas contra Israel.

Apesar da escalada militar com Israel, até agora o fluxo de petróleo na região não foi interrompido, inclusive os embarques iranianos seguiram normalmente nas últimas semanas.

Mas analistas alertam que isso pode mudar a qualquer momento, especialmente se o Irã cumprir as ameaças de fechar ou interferir no Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% da oferta global de petróleo.

Preços já estavam em alta

Mesmo antes da ação americana, os preços do petróleo Brent já acumulavam alta de 11% desde o ataque israelense de 13 de junho, chegaram a tocar os US$ 79 por barril na quarta-feira passada, 22, antes de perderem força na sexta para o patamar dos US$ 77, com o sinal de Trump de que esperaria até duas semanas para decidir sobre um ataque ao Irã.

Nas últimas semanas, contudo, a volatilidade também tinha aumentado de forma abrupta, com operadores desfazendo posições em contratos futuros em ritmo recorde, segundo a Bloomberg. Desde o início do conflito, cerca de 367 milhões de barris deixaram de ser negociados nas principais bolsas.

Com os riscos geopolíticos se multiplicando, o mercado de fretes também disparou: o custo de envio de petróleo bruto do Oriente Médio à China subiu quase 90%, e os prêmios de seguro aumentaram significativamente. A demanda por petróleo fora da região, como o WTI americano ou blends africanos, vem crescendo.

O tamanho da retaliação

A questão central para os preços, agora, é o grau e a natureza da retaliação iraniana. Se Teerã atacar instalações americanas ou aliados na região — como já fez no passado — ou tentar impedir a navegação em Ormuz, o cenário de barril a US$ 100 pode rapidamente deixar de ser especulativo.

“Isso pode se transformar num evento de disrupção real se o Irã atacar infraestrutura crítica ou interferir na navegação”, afirma Saul Kavonic, analista da MST Marquee à Bloomberg. “É o tipo de movimento que pode precipitar uma nova escalada global de preços.”

Por outro lado, há fatores que podem conter o impacto nos preços. Em 2019, quando instalações sauditas foram atacadas por drones, a oferta global caiu 7%, mas os preços recuaram poucas semanas depois, com a recomposição rápida da produção e o uso de estoques estratégicos.

“Existe uma linha tênue entre risco percebido e disrupção real. O mercado tende a subir diante da incerteza, mas exige um corte efetivo no fornecimento para sustentar um rali duradouro”, diz John Kilduff, sócio da Again Capital, à agência de notícias.

O envolvimento direto dos EUA também muda o equilíbrio estratégico. A expectativa é de que a Marinha americana intensifique sua presença para garantir a segurança no Estreito de Ormuz. Mas isso também aumenta o risco de novos confrontos com forças iranianas ou grupos aliados, como os Houthis no Iêmen, que já realizaram ataques a navios comerciais em outros momentos.

Para os mercados, a consequência imediata será um aumento do prêmio de risco geopolítico embutido no petróleo, além de pressões sobre o diesel e outros derivados. A médio prazo, o temor é que uma alta prolongada nos combustíveis possa reverter a tendência de queda da inflação e forçar uma revisão nas políticas monetárias em várias economias — inclusive nos EUA.