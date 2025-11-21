Petrobras (PETR4) paga JCP nesta sexta-feira, 21; veja quem tem direito

A Petrobras (PETR4) anunciou que pagará aos acionistas nesta sexta-feira, 21, a primeira parcela de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) com base no balanço de 30 de junho de 2025, segundo comunicado ao mercado.

A data de corte foi 21 de agosto de 2025. Para quem possui American Depositary Receipts (ADRs) listados na Bolsa de Nova York (NYSE), o record date foi 25 de agosto de 2025.

O valor bruto a ser distribuído hoje corresponde a R$ 0,33596205 por ação ordinária e preferencial em circulação.

Quem efetuará o pagamento será o Bradesco. Todos os acionistas com cadastro devidamente atualizado terão seus creditados automaticamente em suas contas bancárias na data de hoje.

Mais informações poderão ser obtidas através de qualquer agência do Bradesco ou pelo telefone 0800-7011616.

No caso dos investidores que mantêm seus papéis na B3, o repasse será feito por meio das corretoras onde as ações estão custodiadas.

Já para os detentores de ADRs negociados na NYSE, o pagamento começará em 1º de dezembro de 2025, conduzido pelo JP Morgan Chase. Informações adicionais estão disponíveis no site http://www.adr.com

A segunda parcela para detentores das ações na B3 será dia 22 de dezembro de 2025. Já os detentores de ADRs receberão a segunda parcela no dia 30 de dezembro de 2025.

Os valores não resgatados em até três anos a partir da data do pagamento, 21 de novembro de 2025, prescreverão e retornarão para a companhia.

Petrobras aprova dividendos

Junto com os resultados do terceiro trimestre de 2025, a Petrobras aprovou o pagamento de dividendos intercalares no valor de R$ 12,16 bilhões, equivalente a R$ 0,94320755 por ação, como antecipação da remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2025, declarada com base no balanço de 30 de setembro de 2025.

A primeira parcela, de R$ 0,47160378 por ação ordinária e preferencial em circulação, será paga em 20 de fevereiro de 2026, e a segunda parcela, de R$ 0,47160377 por ação ordinária e preferencial em circulação, será paga em 20 de março de 2026.

A data de corte para os detentores de ações da Petrobras negociadas na B3 é 22 de dezembro de 2025, enquanto o record date para os detentores de ADRs negociados na New York Stock Exchange (NYSE) será em 26 de dezembro de 2025. As ações da Petrobras passarão a ser negociadas ex-direitos na B3 a partir de 23 de dezembro de 2025.

O pagamento da primeira parcela para os detentores de ações na B3 será realizado em 20 de fevereiro de 2026, e o da segunda parcela em 20 de março de 2026, totalizando o valor declarado de dividendos. Já os detentores de ADRs receberão os pagamentos a partir de 27 de fevereiro de 2026 e 27 de março de 2026, respectivamente, também correspondendo ao valor total declarado.