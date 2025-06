Ouribank quer liberar R$ 2 bilhões em crédito para empresas em 2025

Em um cenário econômico marcado por juros elevados, as empresas brasileiras enfrentam desafios significativos para manter a saúde financeira e impulsionar o crescimento. A taxa Selic, atualmente em 15% ao ano, representa o maior patamar em quase duas décadas, e as projeções do Banco Central indicam que esse nível deve se manter até 2026.

Neste cenário, o Ouribank tem uma meta ousada: disponibilizar R$ 2 bilhões em crédito para empresas até o final de 2025. A iniciativa visa atender uma demanda por soluções financeiras que permitam às companhias manterem suas atividades e planejarem investimentos, mesmo em um ambiente de restrição monetária.

“Queremos fomentar as operações do dia a dia da empresa: importação, exportação, compra de matéria-prima ou antecipação de recebíveis”, afirma Izzy Politi, diretor comercial do Ouribank.

A instituição, com mais de quatro décadas de atuação no mercado financeiro, tem os principais produtos que o mercado oferece para crédito doméstico e trade finance. O público-alvo são empresas do middle market, que buscam recursos para alavancar suas operações.

“Essas empresas buscam, por exemplo, um apoio para financiar o estoque ou para antecipar recebíveis. Não existe um momento específico que essas empresas podem precisar de crédito. Por isso, oferecemos soluções que conseguem atender todos esses momentos”, explica o executivo.

Portfólio para diferentes necessidades

Para fornecer esse apoio direcionado a cada negócio, o Ouribank criou um portfólio de produtos de crédito que abrange diversas modalidades, adaptadas às necessidades específicas de cada cliente. No crédito doméstico, a instituição oferece três principais modalidades: Conta Garantida, Capital de Giro e Cessão de Recebíveis.

As linhas são desenhadas para atender necessidades pontuais ou estruturais de capital, permitindo que as empresas tenham maior previsibilidade financeira e flexibilidade operacional. A Conta Garantida, por exemplo, funciona como uma linha de crédito rotativo atrelada a garantias, que pode ser utilizada conforme a demanda do negócio.

Já a solução de Capital de Giro busca alinhar a concessão de crédito à previsão de entradas e saídas da empresa, permitindo um maior controle sobre compromissos financeiros. Nessa modalidade, o Ouribank estrutura operações com base na movimentação esperada da companhia, o que tende a reduzir riscos e melhorar a gestão de recursos ao longo do tempo.

A Cessão de Recebíveis, por sua vez, permite a antecipação de valores a receber, oferecendo liquidez imediata às empresas que trabalham com prazos longos de pagamento. O banco realiza a análise dos contratos comerciais e formaliza a cessão como uma alternativa ao financiamento tradicional, viabilizando o acesso ao crédito de maneira menos dependente da estrutura patrimonial da empresa.

O Ouribank oferece soluções financeiras estratégicas: Financiamento à Importação, Antecipação de Recebíveis de Exportação e Supply Chain Finance. Essas soluções são desenvolvidas para apoiar empresas envolvidas no comércio exterior, proporcionando o suporte necessário tanto para a aquisição de insumos quanto para a venda de produtos nos mercados internacionais, otimizando a gestão financeira e ampliando as oportunidades de negócios.

O Financiamento à Importação é estruturado para os negócios que precisam adquirir bens ou matérias-primas do exterior, com prazos e condições ajustados ao ciclo de produção e à liberação alfandegária. A operação é desenhada com base na análise da transação e pode contar com garantias alternativas, como estoques, o que representa um diferencial em relação a práticas mais convencionais do setor bancário.

Na outra ponta da cadeia, a Antecipação de Recebíveis de Exportação permite que empresas acessem capital antes mesmo do recebimento dos pagamentos internacionais. Essa modalidade oferece previsibilidade de caixa, o que pode ser crucial em momentos de variação cambial ou desaceleração da demanda externa.

O Supply Chain Finance, por sua vez, é um modelo de financiamento colaborativo que busca otimizar o capital de giro de toda a cadeia de fornecedores de uma empresa. A partir da antecipação de pagamentos aos fornecedores com base na robustez de crédito do comprador final, o Ouribank facilita negociações entre as partes envolvidas e contribui para uma cadeia de suprimentos mais eficiente.

Personalização e flexibilidade

Politi destaca que as modalidades de antecipação de recebíveis são uma tendência mediante o cenário econômico atual. A modalidade permite que as empresas convertam vendas a prazo em recursos imediatos, melhorando o fluxo de caixa sem a necessidade de contrair empréstimos tradicionais.

Segundo o especialista, essa opção é particularmente útil em períodos de juros altos, pois oferece uma alternativa mais acessível para obtenção de capital de giro. “Em vez de esperar o prazo de pagamento, a empresa adianta esses valores, garantindo capital de giro imediato”, diz.

No entanto, o Ouribank é conhecido por oferecer soluções personalizadas e uma maior flexibilidade nas garantias, acompanhando a demanda por crédito mais adaptado à realidade de cada negócio. Essa customização é fruto de um relacionamento próximo com os clientes, que prioriza o atendimento feito com especialistas e a agilidade nas operações.

“A melhor forma de estreitarmos o relacionamento com os clientes é sermos um ecossistema completo de produtos pensados para cada negócio. É assim que nos posicionamos como um parceiro estratégico para as empresas, oferecendo soluções financeiras integradas que atendam às diversas etapas do ciclo produtivo e comercial”, finaliza Politi.