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O primeiro escritório jurídico com IA regulamentada vence ação no tribunal

Caso no Reino Unido revela como a inteligência artificial começa a assumir tarefas jurídicas complexas — e o que ainda depende dos humanos

O primeiro escritório jurídico com IA regulamentada vence ação no tribunal (Magnific/Reprodução)

O primeiro escritório jurídico com IA regulamentada vence ação no tribunal (Magnific/Reprodução)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 24 de junho de 2026 às 16h30.

Última atualização em 24 de junho de 2026 às 16h39.

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A inteligência artificial acaba de cruzar uma nova fronteira no setor jurídico. No Reino Unido, a startup Garfield AI auxiliou uma profissional autônoma a vencer uma disputa sobre honorários não pagos, em um caso que se tornou um dos primeiros julgamentos concluídos com apoio predominante de uma firma de advocacia baseada em IA. A informação foi divulgada pelo portal Business Insider. 

A ação foi movida por Tamires Camal Taquidir, consultora de recursos humanos, que buscava recuperar cerca de 7 mil libras em pagamentos não realizados por um cliente. A plataforma da Garfield AI preparou toda a documentação pré-processual: cartas jurídicas, petições e depoimentos. A representação em audiência, no entanto, permaneceu com um advogado humano. Ao final, o tribunal decidiu em favor da profissional e rejeitou a reconvenção apresentada pela parte contrária.

Fundada pelo advogado Philip Young, a Garfield AI atua principalmente na cobrança de pequenas dívidas e automatiza etapas burocráticas do processo judicial. A cliente pagou cerca de 400 libras em honorários à Garfield AI para recuperar 7.000 libras. O primeiro escritório de advocacia automatizado com IA afirma já ter ajudado centenas de clientes a recuperar valores em disputa — com custos significativamente menores do que os dos serviços jurídicos tradicionais.

"A Garfield tornou possível que eu prosseguisse com a reivindicação e continuasse. Quando a contra-ação foi apresentada, a intenção era me intimidar, mas eu sabia que tinha suporte acessível, econômico e competente. Estou muito satisfeita com o resultado."Tamires Camal Taquidir em Relatório do Computer Weekly

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IA avança, mas humanos seguem indispensáveis

O resultado é um marco, mas também revela um limite claro: a tecnologia ainda não substitui o advogado. A estratégia jurídica, a revisão dos documentos e a sustentação oral perante o juiz continuaram sob responsabilidade humana.

O caso ocorre em meio ao crescimento acelerado das ferramentas de IA voltadas ao Direito, que prometem reduzir custos, acelerar processos e ampliar o acesso à Justiça — especialmente para pessoas e pequenas empresas que, muitas vezes, desistem de reivindicar seus direitos diante do custo de uma ação judicial.

Mais do que uma vitória individual, o episódio sinaliza uma transformação em curso: a entrada definitiva da inteligência artificial em uma das profissões historicamente mais dependentes de conhecimento especializado e análise documental.

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