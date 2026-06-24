Veja como novidade na regra já eliminou 5 seleções na Copa do Mundo

A última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 ainda nem começou, mas cinco seleções já entram em campo sem qualquer possibilidade de classificação. O motivo está em uma mudança importante promovida pela FIFA para esta edição do torneio.

O confronto direto passou a ser o primeiro critério de desempate entre equipes com a mesma pontuação. Mesmo com o novo formato da competição, que ampliou o número de participantes de 32 para 48 seleções e garantiu vaga aos oito melhores terceiros colocados, Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia e Panamá já estão matematicamente eliminados.

De acordo com o regulamento da Copa do Mundo de 2026, quando duas ou mais equipes terminam empatadas em pontos dentro de um mesmo grupo, a ordem dos critérios de desempate é a seguinte: confronto direto, saldo de gols, gols marcados, disciplina (cartões recebidos) e, por fim, o ranking da FIFA.

Haiti

No Grupo C, o Haiti perdeu seus dois primeiros compromissos e chega zerado à última rodada. Mesmo que consiga derrotar o Marrocos e alcance três pontos, os haitianos não conseguirão ultrapassar a Escócia caso os britânicos também terminem com três pontos. Isso porque os escoceses venceram o confronto direto entre as duas seleções, por 1 a 0.

Turquia

Situação semelhante vive a Turquia. Derrotada por Austrália e Paraguai, a equipe ainda pode chegar aos três pontos caso vença os Estados Unidos na rodada final. No entanto, como australianos e paraguaios se enfrentam na última rodada, mas os turcos levam desvantagem nos critérios diante dos rivais.

Tunísia

A Tunísia sofreu duas derrotas pesadas, por 5 a 1 para a Suécia e 4 a 0 para o Japão, assim, mesmo com uma vitória sobre a Holanda não seria suficiente para avançar. Caso os japoneses vençam os suecos, a seleção africana continuaria atrás da Suécia pelo confronto direto, encerrando qualquer possibilidade de classificação.

Jordânia

A Jordânia perdeu para Áustria e Argélia. Ainda que consiga uma vitória histórica sobre a Argentina na última rodada, não terá como ultrapassar os rivais diretos. Mesmo com austríacos e argelinos se enfrentando, os jordanianos ficam atrás pelo confronto direto.

Panamá

Por fim, o Panamá, que foi derrotado por Gana e Croácia por 1 a 0 e, mesmo vencendo a Inglaterra na rodada decisiva, não conseguirá ultrapassar os croatas. Como perdeu o confronto direto para a seleção europeia, os panamenhos já estão matematicamente eliminados.

Nem toda seleção zerada está eliminado

Porém, terminar as duas primeiras rodadas sem pontos não significa, necessariamente, eliminação. Senegal, Iraque e Uzbequistão ainda mantêm chances de avançar para o mata-mata.

Senegal e Iraque se enfrentam diretamente na última rodada do Grupo I. Quem vencer chegará a três pontos e seguirá vivo na disputa por uma vaga entre os melhores terceiros colocados. Um empate, porém, eliminará ambos.

Já o Uzbequistão tem uma missão muito mais complicada. A seleção asiática precisa derrotar a República Democrática do Congo por larga vantagem para reduzir o saldo negativo de sete gols e entrar na briga entre os terceiros colocados.