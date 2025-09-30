Orçamento dos EUA, relatório Jolts e Pnad contínua: o que move os mercados

O dia começa com os mercados de olho nos Estados Unidos. A Casa Branca tem até a meia-noite desta terça-feira, 30, para fechar um acordo orçamentário com o Congresso americano. Se não houver consenso, o governo dos EUA será paralisado a partir de quarta-feira, o que interrompe serviços públicos e ameaça a divulgação do payroll na sexta-feira.

O impasse ganhou força após a reunião de ontem entre o presidente Donald Trump e líderes republicanos e democratas, que terminou sem solução. O risco fiscal pesa sobre os mercados, que também monitoram a divulgação do relatório Jolts nesta terça-feira — uma prévia do mercado de trabalho em agosto.

Em paralelo, o ouro renovou recordes, acima de US$ 3.870,14 a onça, em meio à incerteza política e às apostas de novos cortes de juros pelo Federal Reserve. Já Trump anunciou novas tarifas sobre madeira, móveis e itens de cozinha, válidas a partir de 14 de outubro.

No radar hoje

No Brasil, a agenda do dia começa às 8h30, quando o Banco Central divulgará o resultado primário do setor público consolidado de agosto. Logo em seguida, às 9h, o IBGE apresentará a taxa de desemprego da Pnad Contínua, também referente a agosto. No mesmo horário, na Europa, o Destatis publicará a leitura preliminar da inflação da Alemanha em setembro.

Às 9h50, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), discursará em uma conferência internacional na Finlândia. Pouco depois, às 10h, Susan Collins, do Federal Reserve de Boston, participará de um evento nos Estados Unidos.

Às 10h45, será divulgado o PMI de Chicago relativo a setembro. Na sequência, às 11h, os mercados acompanharão dois dados relevantes: o relatório Jolts, com as aberturas de vagas de emprego de agosto, e a pesquisa de confiança do consumidor elaborada pelo Conference Board.

Às 14h30, no Brasil, o Tesouro Nacional publicará o Relatório Mensal da Dívida e o Plano Anual de Financiamento, seguidos de coletiva. No mesmo horário, Austan Goolsbee, presidente do Fed de Chicago, discursará em uma conferência sobre agricultura.

Às 15h, será a vez do Banco Central da Colômbia anunciar a decisão de política monetária. Mais tarde, às 20h10, Lorie Logan, do Fed de Dallas, participará de um evento institucional. E, no fim da noite, às 21h30, o Japão divulgará o PMI industrial final de setembro.

No mercado corporativo, a gigante do mercado esportivo Nike divulga resultados após o fechamento do pregão.