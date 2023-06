Oncoclínicas avalia nova oferta de ações e papéis caem

A Oncoclínicas (ONCO3), empresa de saúde especializada no tratamento oncológico, confirmou hoje que estuda a realização de uma oferta subsequente de ações. A informação foi antecipada pelo Valor Econômico.

A potencial oferta seria de distribuição primária e secundária de ações. O anúncio fez com que as ações da Oncoclínicas caíssem 6,46% perto do meio dia desta terça-feira, 06. No acumulado do ano, o papel se valorizou quase 75%, para R$ 10,13.

No primeiro trimestre, o lucro líquido da empresa foi de R$ 41,2 milhões, contra uma prejuízo líquido de R$ 15 milhões. Foi o terceiro resultado positivo da Oncoclínicas. O ganho na última linha veio da redução do custo da dívida, mas especialmente de melhorias operacionais.

No período, a receita líquida avançou 60%, para R$ 1,3 bilhão, sendo 33% vindo de crescimento orgânico - um importante indicador para uma companhia que acelerou aquisições desde seu IPO, em 2021.

Volta de follow-on?

As ofertas subsequentes de ações parecem estar ganhando tração nesse ambiente de mercado capitais ainda fragilizado. Além da Oncoclínicas estudar uma potencial oferta, a CVC (CVCB3) deve sair com uma operação até agosto, para levantar recursos para amortizar sua dívida com debenturistas. Notícias dão conta de que o Assaí (ASAI3) também pode fazer mais uma oferta, num movimento de saída total do grupo francês Casino.