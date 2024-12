O que explica a atual crise da China?

A austeridade fiscal que tomou conta das partes mais pobres da China desde a pandemia agora está se espalhando para províncias que há muito pareciam à prova da desaceleração econômica, ameaçando a capacidade do Partido Comunista de impulsionar sua economia de US$ 18 trilhões. Preservar essa dinâmica ganhou nova urgência com a vitória de Donald Trump, que prometeu sobretaxar alguns dos principais produtos chineses.

De acordo com a Bloomberg, uma peça central do esforço de Pequim para deter esse declínio é uma tábua de salvação de 10 trilhões de yuans. (US$ 1,37 trilhão) para os governos locais refinanciarem seus passivos "ocultos" em balanços públicos. Embora o programa seja responsável por uma fração dos 60 trilhões de yuans (US$ 8,2 trilhões) que o Fundo Monetário Internacional diz que as províncias têm nessa dívida oculta, o objetivo é liberar fundos para as autoridades neutralizarem uma potencial crise de crédito, pagar salários, liquidar dívidas corporativas e investir em novos projetos — etapas essenciais para fazer a economia "voltar a girar".

Os problemas que assolam o "cinturão da riqueza" da China acentuam as cicatrizes de uma crise imobiliária sem precedentes e ajudam a explicar a recente adoção de estímulos pelo governo. Determinar se o programa de troca de dívida pode ter sucesso em resgatar províncias ricas provavelmente levará meses, se não anos.

Pequim já fez movimentos parecidos antes. Quando autoridades, em 2015, fizeram uma troca de dívida de 12 trilhões de yuans num período de três anos, elas praticamente determinaram que seria a "última chance" para governos locais, disse à Bloomberg Christopher Beddor, vice-diretor de pesquisa da China na Gavekal Dragonomics em Hong Kong. Daquele ponto em diante, Pequim não seria responsável ​​por nenhum empréstimo local além de títulos.

Há apenas um ano, províncias ricas como Zhejiang estavam liderando o apelo para um resgate vindo dos principais dirigentes comunistas. Mas em setembro, quando os planos para bombear estímulos começaram a tomar forma, o presidente Xi Jinping teve que enfrentar alertas de autoridades em pelo menos uma grande província costeira de que ela teria dificuldades para atingir a meta de crescimento econômico do país.

Crise nos lugares ricos

À medida que as consequências da crise se espalhavam, dificilmente importava onde as regiões estavam na hierarquia econômica. A crise imobiliária que deixou os investidores relutantes em comprar terras sufocou uma fonte importante de renda, assim como os governos locais arrecadaram menos impostos de empresas em dificuldades. Um acúmulo de dívidas também tornou os pagamentos de juros um fardo em crescimento.

O comércio exterior em Suzhou, conhecida como "Veneza do Leste" por causa de suas pontes e canais, é responsável por 6% do total da China e quase metade dos volumes gerais da província Jiangsu. Cerca de 18.000 empresas estrangeiras operam lá, com um investimento combinado de mais de US$ 160 bilhões — o terceiro maior da China.

Dois anos após a reabertura dos bloqueios da Covid, o orçamento do governo da cidade de Suzhou para reuniões, terceirização de serviços, operações e manutenção de carros do governo ainda está pelo menos 10% abaixo dos níveis pré-pandêmicos.

A queda nas vendas de terras está reduzindo o investimento de Suzhou. Espera-se que os gastos sob um orçamento principal para infraestrutura diminuam 17% este ano, após uma queda de 10% em 2023, de acordo com cálculos da Bloomberg com base em seus números orçamentários.

A repressão aos chamados veículos de financiamento do governo local — usados ​​para tomar empréstimos em nome de províncias e cidades para financiar investimentos em infraestrutura — é uma restrição adicional aos gastos locais. O governo central da China fará um trabalho mais pesado no ano que vem, com planos para aumentar o déficit orçamentário principal em 1% do PIB para expandir os gastos e, assim, reanimar a economia.