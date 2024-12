China avança em logística com o AR-500, helicóptero não tripulado

Primeiros testes do AR-500 destacam aplicações urbanas

O Grupo Industrial da Aviação da China anunciou que, entre os dias 7 e 10 de dezembro, o helicóptero não tripulado AR-500 realizou voos de demonstração na área de cooperação profunda Guangdong-Macau. O evento ocorreu próximo ao “Marco Urbano” do Teatro Tianmu e ao “Jardim Urbano” do Corredor das Flores.

As demonstrações englobaram três cenários principais de aplicação:

Logística transfronteiriça não tripulada;

Gestão urbana integrada e monitoramento ambiental;

Controle de fronteiras e inspeção inteligente.

Essa foi a primeira vez que o AR-500 participou de uma exibição em ambiente urbano na área de cooperação Guangdong-Macau, mostrando seu potencial para uso em cidades de alta densidade.

Especificações técnicas impressionantes

O helicóptero AR-500 apresenta especificações notáveis, incluindo:

Peso máximo de decolagem de 600 kg;

Carga útil eficaz de 200 kg;

Altitude operacional de até 7.200 metros;

Velocidade máxima de 200 km/h;

Autonomia de voo de até 8 horas.

Projetado para operar 24 horas por dia, o AR-500 inclui recursos avançados, como decolagem e aterrissagem automáticas, além de rotas programadas. Esses atributos ampliam suas aplicações em logística, segurança e gestão urbana.

Versatilidade para múltiplos cenários

Além dos testes urbanos, o AR-500 demonstrou sua eficácia em operações reais:

Transporte de suprimentos em Motuo, no Tibete;

Combate a incêndios nas Montanhas Daxing’an;

Supervisão marítima em Shandong;

Apoio em desastres naturais, como enchentes no sul da China.

O modelo já atraiu mais de 20 clientes, tanto na China quanto no exterior, com versões específicas para emergências, operações marítimas e ambientes de alta altitude. Essa versatilidade reforça o compromisso da China com inovações tecnológicas em transporte não tripulado.