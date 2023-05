O que esperar dos balanços de Banco do Brasil e Nubank no 1º tri

A temporada de balanços do primeiro trimestre chega ao fim nesta segunda-feira, 15, com dois bancos entre as companhias que divulgam seus resultados. Banco do Brasil (BBAS3) e Nubank (NUBR33) apresentam seus números após o fechamento de mercado.

O que esperar do balanço do Banco do Brasil?

O Banco do Brasil é uma opção queridinha dos analistas. Segundo o consenso Bloomberg, a estatal deve apresentar R$ 8,4 bilhões de lucro impulsionado, mais uma vez, pelo crédito para o agronegócio.

“De acordo com dados do Banco Central e conversas recentes com os bancos privados, o crescimento do crédito está desacelerando um pouco mais rápido do que o esperado no início de 2023. No entanto, o BB deve crescer mais rápido [na comparação] trimestre a trimestre devido ao contínuo desempenho muito bom do setor rural”, avaliaram os analistas do BTG em relatório.

Veja também

O que esperar do balanço do Nubank?

Já o Nubank deve apresentar seu terceiro trimestre consecutivo de lucro segundo os cálculos do BTG Pactual. O modelo do banco estima um lucro líquido de US$ 74 milhões no primeiro trimestre, revertendo prejuízo de US$ 45 milhões registrado no mesmo período do ano passado. O lucro deve crescer 27,6% frente aos US$ 58 milhões apurados no quarto trimestre do ano passado.

Os analistas do BTG lembram que, no último trimestre, o Nubank foi ajudado por uma sazonalidade favorável que garantiu uma rentabilidade forte na operação brasileira. “No primeiro trimestre, a sazonalidade é menos favorável, e não devemos ter muitos números da operação mexicana e do produto de crédito consignado no Brasil, duas grandes vias de crescimento que os investidores têm grandes esperanças”, afirmaram em relatório.