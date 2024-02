O que é pneumonite, doença que matou Abilio Diniz

O empresário Abilio Diniz morreu neste domingo em São Paulo, aos 87 anos, em decorrência de uma insuficiência respiratória por pneumonite. Da primeira loja do Pão de Açúcar à Península Investimentos, o empresário construiu uma das maiores fortunas do país. Com uma fortuna de US$ 2 bilhões, segundo a Forbes, Abilio ocupava o 1526º lugar no ranking dos mais ricos do mundo.

O empresário estava hospitalizado havia algumas semanas. Ele começou a passar mal em Aspen e teve de voltar às pressas ao Brasil num avião com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O que é pneumonite

A pneumonite é a inflamação dos pulmões, dos bronquíolos e dos alvéolos pulmonares. Essa inflamação dificulta o fluxo de ar e a respiração, causando sintomas como tosse, dificuldade para respirar ou febre.

A pneumonite pode surgir em um ou nos dois pulmões devido a reações alérgicas causadas pelo contato com poeira, mofo ou remédios, como os de quimioterapia para tratamento do câncer. Além disso, a pneumonite pode ser causada por vírus ou bactérias, sendo que nesse caso chamada de pneumonia.

Sintomas de pneumonite

Os principais sintomas são tosse, falta de ar, febre, perda de peso sem causa aparente, dificuldade para respirar, aumento da frequência respiratória (conhecida como taquipneia), cansaço excessivo, perda de apetite e perda de peso sem motivo aparente.

Qual a diferença entre pneumonite e pneumonia?

A pneumonia é um tipo de pneumonite, pois também é uma inflamação do pulmão. No entanto, a pneumonia é causada por infecção por vírus, bactérias ou fungos. Já a pneumonite é uma reação alérgica que causa inflamação no pulmão devido ao contato com substâncias químicas, poeira ou mofo.

Como é feito o tratamento

No caso de pneumonite infecciosa, pode ser indicado o uso de antibióticos, antifúngicos ou antiparasitários de acordo com o agente infeccioso isolado.

É comum que, mesmo após a cura da doença, o paciente sinta falta de ar ao realizar esforços físicos, devido à fibrose pulmonar que pode se instalar. Nos casos mais graves, pode ser necessário internamento hospitalar para receber oxigênio e medicamentos corticoides que controlam a reação alérgica.