O ETF que permite ser 'dono do mundo' com apenas uma cota

ETF VT: fundo de índice permite investir em mais de 10 mil empresas globais (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 5 de julho de 2026 às 10h00.
Você já imaginou investir em mais de 10.000 empresas espalhadas pelo planeta com um único clique? Essa é a proposta do Vanguard Total World Stock ETF (VT), um dos fundos de índice mais emblemáticos do mercado financeiro global, que oferece diversificação instantânea a um custo extremamente baixo.
O fundo replica o índice FTSE Global All Cap Index, o que garante uma cobertura massiva do mercado de capitais global. De acordo com as informações oficiais da própria Vanguard, o portfólio do ETF abrange atualmente mais de 10.000 ações de companhias listadas em mercados de todo o mundo.
Essa estrutura permite capturar praticamente todo o universo investível global, englobando desde corporações gigantescas (Large Caps) até empresas de médio (Mid Caps) e pequeno porte (Small Caps).
Na prática, ao adquirir uma única cota, o investidor passa a deter uma fração de negócios que moldam a economia global, diluindo de forma expressiva o risco associado a empresas individuais.
Para o investidor brasileiro que deseja acessar essa diversificação geográfica extrema — que aloca cerca de 60% a 63% do patrimônio nos Estados Unidos e divide os 37% a 40% restantes entre mercados desenvolvidos (como Europa, Japão e Canadá) e emergentes (como China, Índia e o próprio Brasil) —, existem duas vias principais avaliadas pelo mercado:
Via B3 (Mercado Local): A maneira mais acessível de replicar essa estratégia diretamente na bolsa brasileira é por meio do ETF WRLD11, gerenciado pela Investo. Esse fundo nacional compra majoritariamente as cotas do ETF VT no exterior, permitindo que o investidor local tenha exposição à mesma carteira global, negociando em reais e sem a burocracia de remessas internacionais.
Investimento Direto: Outra alternativa é a compra direta do ticker VT na Bolsa de Nova York (NYSE). Essa opção está disponível para brasileiros por meio de contas de investimentos internacionais oferecidas por diversas corretoras que operam no país, sendo ideal para quem prefere dolarizar o patrimônio diretamente na fonte.