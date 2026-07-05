O ETF que permite ser 'dono do mundo' com apenas uma cota

Você já imaginou investir em mais de 10.000 empresas espalhadas pelo planeta com um único clique? Essa é a proposta do Vanguard Total World Stock ETF (VT), um dos fundos de índice mais emblemáticos do mercado financeiro global, que oferece diversificação instantânea a um custo extremamente baixo.

O fundo replica o índice FTSE Global All Cap Index, o que garante uma cobertura massiva do mercado de capitais global. De acordo com as informações oficiais da própria Vanguard, o portfólio do ETF abrange atualmente mais de 10.000 ações de companhias listadas em mercados de todo o mundo.

Essa estrutura permite capturar praticamente todo o universo investível global, englobando desde corporações gigantescas (Large Caps) até empresas de médio (Mid Caps) e pequeno porte (Small Caps).

Na prática, ao adquirir uma única cota, o investidor passa a deter uma fração de negócios que moldam a economia global, diluindo de forma expressiva o risco associado a empresas individuais.

Como investir sem sair do Brasil?

Para o investidor brasileiro que deseja acessar essa diversificação geográfica extrema — que aloca cerca de 60% a 63% do patrimônio nos Estados Unidos e divide os 37% a 40% restantes entre mercados desenvolvidos (como Europa, Japão e Canadá) e emergentes (como China, Índia e o próprio Brasil) —, existem duas vias principais avaliadas pelo mercado: