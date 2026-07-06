Azul estreia listagem na Nyse e reforça presença entre investidores internacionais

A Azul anunciou que a listagem de seus recibos de ações (ADSs, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores Nova York (Nyse) foi aprovada. A mudança, que entra em vigor no dia 9 de julho de 2026, representa um movimento estratégico da empresa para ampliar sua presença junto a investidores institucionais internacionais e reforçar sua governança corporativa.

Atualmente, cada ADS da Azul representa duas ações ordinárias da companhia. Com a listagem na Nyse, as ações passam a ser negociadas sob o código “AZUL”, enquanto a companhia cancela voluntariamente a presença na Nyse American.

As ações ordinárias continuarão sendo negociadas na B3, sob o ticker AZUL3, sem qualquer ação necessária por parte dos acionistas.

Segundo John Rodgerson, CEO da Azul, a mudança reforça a posição da companhia no mercado de capitais internacional. “Nossa listagem na Bolsa de Valores de Nova York marca o início de um novo capítulo para a Azul. Após nossa reestruturação, saímos como uma empresa mais forte, com governança aprimorada, uma estrutura de capital simplificada e uma base sólida para criação de valor a longo prazo”, afirmou.

“A listagem na NYSE deverá aumentar nossa visibilidade global, expandir o acesso a investidores institucionais e fortalecer nossa posição nos mercados de capitais internacionais.”

A saída da Nyse American seguirá as regras da Securities Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, com protocolo do Form 25 e efeito previsto 10 dias após a submissão, garantindo a retirada formal das ações dessa bolsa.