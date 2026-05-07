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O capital estrangeiro e sua paciência seletiva com o Brasil

O fluxo externo para a bolsa brasileira bate recordes no acumulado de 2026, mas abril revelou algo mais importante do que os números: a lógica por trás deles mudou

B3: estrangeiros seguem dominando fluxo da bolsa em 2026 (Imagem gerada por IA)

B3: estrangeiros seguem dominando fluxo da bolsa em 2026 (Imagem gerada por IA)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 7 de maio de 2026 às 05h23.

O investidor estrangeiro injetou R$ 56,54 bilhões na B3 nos quatro primeiros meses de 2026 — o melhor resultado para o período desde 2022, segundo levantamento da Elos Ayta. O volume já é 2,22 vezes superior a todo o fluxo registrado em 2025, quando o saldo somou R$ 25,47 bilhões.

Mas abril deu sinais de que o ritmo está mudando.

O mês registrou entrada líquida de R$ 3,18 bilhões sem ofertas — o pior resultado mensal de 2026 e a terceira queda consecutiva no fluxo, segundo a Elos Ayta.

Ao incluir IPOs e follow-ons, o número sobe para R$ 3,22 bilhões, e o acumulado do ano alcança R$ 57,05 bilhões, equivalente a 47,6% do pico de 2022.

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A liquidez também recuou. As compras somaram R$ 447,1 bilhões e as vendas, R$ 443,95 bilhões, abaixo dos R$ 500 bilhões registrados em cada ponta em março, segundo a consultoria.

O dado que mais chama atenção está dentro do próprio mês.

Até o dia 22 de abril, o saldo acumulado no ano havia chegado a R$ 64,42 bilhões. O fechamento em R$ 56,54 bilhões indica uma saída líquida de R$ 7,88 bilhões nos últimos dias, segundo a Elos Ayta.

Mercados · B3 · Janeiro–Abril 2026 · Análise Elos Ayta
Fluxo estrangeiro bate recorde, mas abril revela nova lógica
Capital internacional acumula R$ 56,54 bilhões na B3 em 2026 — melhor resultado para o período desde 2022 — mas saída concentrada nos últimos dias de abril sinaliza comportamento mais tático dos investidores

Acumulado 2026
R$ 56,54 bi
Entrada líquida jan–abr, sem IPOs e follow-ons. Melhor resultado para o período desde 2022
Vs. ano anterior
2,22×
Superior a todo o fluxo de 2025, quando o saldo somou R$ 25,47 bilhões no ano inteiro
Saída em abril
R$ 7,88 bi
Retirada nos últimos dias do mês, após saldo de R$ 64,42 bi em 22 de abril — em menos de 10 dias

Fluxo estrangeiro mensal na B3
R$ bilhões · sem IPOs e follow-ons · 2026

Janeiro
R$ 20,0 bi

Fevereiro
R$ 18,1 bi

Março
R$ 15,3 bi

Abril ▼ pior mês do ano
R$ 3,18 bi

Ponto de atenção
Até o dia 22 de abril, o saldo acumulado no ano era de R$ 64,42 bilhões. O fechamento do mês em R$ 56,54 bilhões indica uma saída líquida de R$ 7,88 bilhões em menos de dez dias — movimento com características típicas de fluxo institucional concentrado, segundo a Elos Ayta.

Volume financeiro em abril
Compras
R$ 447,1 bi
Abaixo dos R$ 500 bi de março
Vendas
R$ 443,95 bi
Abaixo dos R$ 500 bi de março

Fonte: Elos Ayta, B3. Valores do mês de abril estimados a partir dos acumulados divulgados.
Maio 2026

"Esse movimento apresenta características típicas de fluxo institucional, com concentração em uma janela curta e impacto relevante na trajetória mensal", aponta o levantamento.

O que explica o recuo

Entre os fatores identificados pela Elos Ayta estão a realização de lucros após um início de ano forte, o aumento da aversão a risco no cenário global e oscilações em commodities relevantes, como o petróleo.

"O Brasil segue sendo tratado como um ativo de maior risco dentro dos portfólios globais, o que implica entradas expressivas em momentos de maior apetite e saídas rápidas em períodos de maior cautela", diz a consultoria.

A leitura da Elos Ayta é de que a desaceleração não representa uma reversão estrutural.

"O fluxo estrangeiro permanece positivo e relevante em 2026, mas passou a operar de forma mais tática, com maior sensibilidade a variáveis externas", aponta o levantamento. Esse padrão, segundo a consultoria, está historicamente associado a períodos de maior volatilidade no mercado acionário.

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