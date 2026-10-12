Imagens mostram momento do ataque ao aeroporto de Riad, na Arábia Saudita; veja vídeo

Um ataque ao Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad, deixou 13 mortos e mais de 300 feridos no sábado, segundo o governo saudita. O grupo rebelde Houthi, do Iêmen, reivindicou a ofensiva e ameaçou realizar novos ataques; o complexo, uma das principais portas de entrada da Arábia Saudita, permanece com as operações suspensas.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pelas autoridades da Arábia Saudita mostram os momentos de pânico registrados durante o ataque ao Aeroporto Internacional Rei Khalid, em Riad. As gravações captaram passageiros aguardando embarque e circulando pelos terminais quando uma explosão atinge a área aeroportuária, provocando correria em busca de abrigo. Segundo informações atualizadas pelo governo saudita, o bombardeio ocorrido no sábado deixou 13 mortos e mais de 300 feridos.

A ofensiva foi reivindicada pelo grupo rebelde Houthi, do Iêmen, que também ameaçou realizar novos ataques contra aeroportos sauditas. O episódio elevou ainda mais a tensão na região e intensificou os temores sobre a segurança da aviação civil no Oriente Médio.

O ataque é considerado o mais grave de uma série de ofensivas registradas contra o aeroporto em menos de uma semana. Uma das principais portas de entrada da Arábia Saudita, o complexo aeroportuário permanece com operações suspensas, enquanto companhias aéreas reorganizam voos e autoridades avaliam os danos causados pela explosão.

Ataque provocou mortes e suspensão das operações

Os vídeos divulgados pelas autoridades mostram passageiros em áreas de embarque e controle de segurança poucos instantes antes da explosão. Após o impacto, dezenas de pessoas abandonam o local às pressas em meio ao cenário de destruição.

O número inicial de vítimas era de 12 mortos e 309 feridos. Posteriormente, as autoridades confirmaram a morte de um cidadão indiano que estava hospitalizado, elevando para 13 o total de vítimas fatais. Entre os mortos também estavam cidadãos da Arábia Saudita, Bangladesh, Estados Unidos, Jordânia, Palestina, Síria, Sudão e Egito.

The moment a Houthi missile struck King Khalid International Airport in Saudi Arabia’s capital, Riyadh, on October 10 Today, Yemen’s Houthis attacked Riyadh Airport again: one person was killed and 11 injured. — NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2026

O Aeroporto Internacional Rei Khalid já havia sido alvo de outros ataques ao longo da semana. Na quinta-feira, uma ofensiva atingiu instalações do complexo e causou danos a uma aeronave comercial estacionada no local. Após o bombardeio de sábado, equipes de emergência foram mobilizadas para socorrer os feridos e iniciar os trabalhos de avaliação estrutural.

Novo ataque foi registrado no domingo

Mesmo após a ofensiva de sábado, o complexo aeroportuário voltou a ser atingido no domingo. Segundo as autoridades sauditas, um projétil atingiu o Terminal 4, provocando um incêndio.

O ataque deixou uma pessoa morta e outras 11 feridas. Paralelamente, forças da coalizão liderada pela Arábia Saudita informaram ter interceptado um míssil de cruzeiro nas proximidades do aeroporto, evitando novos danos às instalações.

Houthis ameaçam novas ofensivas

Após reivindicar o ataque, os Houthis divulgaram alertas direcionados a companhias aéreas, funcionários do setor e passageiros, afirmando que novas instalações em território saudita poderiam ser alvo de futuras ações militares.

O grupo controla a capital do Iêmen, Sanaa, além de outras regiões do norte do país, e é apontado por governos ocidentais e por Riad como aliado do Irã. As ameaças ampliaram a preocupação com a continuidade das operações aéreas na região.

Governo saudita promete resposta

A resposta saudita não demorou. Integrantes do governo afirmaram que a gravidade da ofensiva exigirá uma reação firme contra os responsáveis pelos ataques.

Enquanto o aeroporto permanece fechado e passa por inspeções de segurança, autoridades monitoram a possibilidade de novas investidas com drones e mísseis. O cenário reforça os temores de interrupções prolongadas no transporte aéreo e de uma nova escalada militar no conflito do Iêmen.

O aumento da tensão ocorre em um momento de recrudescimento dos confrontos entre os Houthis e as forças apoiadas pela Arábia Saudita. Desde 2015, Riad lidera uma coalizão militar em apoio ao governo iemenita reconhecido internacionalmente. A atual ofensiva também se insere em um contexto mais amplo de rivalidade regional envolvendo Irã, Estados Unidos e seus aliados.