Nvidia retoma liderança como empresa mais valiosa do mundo com alta recorde nas ações

A Nvidia ultrapassou a Microsoft e retomou o posto de empresa mais valiosa do mundo após alta de 4% nas ações na quarta-feira, 26. O papel da companhia atingiu um recorde de US$ 154,10 e o valor de mercado alcançou US$ 3,76 trilhões.

Nesta quarta-feira, 25, um relatório otimista da Loop Capital, elevou o preço-alvo das ações de US$ 175 para US$ 250, mantendo a recomendação de compra. Para a analista Ananda Baruah, a empresa está prestes a liderar uma nova fase da inteligência artificial generativa.

"Estamos entrando na próxima 'onda dourada' da adoção da IA, e a Nvidia está na linha de frente de uma nova etapa de demanda acima do esperado", afirmou em nota a clientes.

Disputa trilionária

Nvidia, Microsoft e Apple têm revezado a liderança como as empresas mais valiosas do planeta. Na sessão de quarta, a Microsoft foi avaliada em US$ 3,65 trilhões, enquanto a Apple subiu 0,4%, alcançando US$ 3 trilhões.

A Nvidia já acumula alta de mais de 60% desde 4 de abril, quando as ações haviam atingido o piso recente em meio às tensões causadas pelos anúncios tarifários do presidente Donald Trump, segundo informações da Bloomberg. Desde então, o mercado se recuperou com a expectativa de que a Casa Branca chegue a acordos comerciais para amenizar as tarifas.

O índice de tecnologia do S&P 500 também subiu 0,9%, renovando máxima. Em 2025, o setor acumula valorização de quase 6%.

Aposta em IA reacende otimismo

A valorização reflete o retorno do mercado à chamada “trade da IA”, que já impulsionou fortemente os papéis de empresas de chips e tecnologia nos últimos anos.

Apesar da disparada, o múltiplo preço/lucro da Nvidia está em torno de 30 vezes os lucros estimados para os próximos 12 meses, abaixo da média de 40 vezes nos últimos cinco anos, segundo dados da LSEG — sinal de que os lucros vêm crescendo ainda mais rápido que o valor das ações.