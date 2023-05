Nubank ultrapassa (NUBR33) Bradesco (BBDC3) em valor de mercado

O Nubank (NUBR33) superou o valor de mercado do Bradesco (BBDC4) nesta terça-feira, 16, chegando a ser avaliado em mais de US$ 32,5 bilhões.

O valor de mercado foi atingido na máxima intradia da ação, que chegou a ser negociada a US$ 6,92, com 13,3% de alta.

O Bradesco, que é negociado próximo da estabilidade nesta terça, terminou o último pregão com US$ 31,68 bilhões. Por volta das 11h25, as ações do Nubank subiam 8,13% na NYSE, com seu valor de mercado indo a US$ 30,89 bilhões.

O balanço do Nubank

A forte valorização das ações do Nubank ocorre após a apresentação do balanço do primeiro trimestre. No período, a companhia registrou lucro líquido de US$ 142 milhões, revertendo o prejuízo de US$ 45,1 milhões do mesmo período do ano passado. O crescimento foi de 144% em relação ao lucro do trimestre passado,

O resultado ficou acima do consenso das expectativas dos analistas, que esperavam um lucro de US$ 67 milhões.

Já o lucro líquido ajustado, que exclui a remuneração via opções de ações, foi de US$ 182,4 milhões no primeiro trimestre, contra um lucro de US$ 10,1 milhões no mesmo período de 2022.