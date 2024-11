Novonor traz ex-Ocyan para comandar Braskem (BRKM5)

Roberto Bischoff vai dexar o comando da Braskem no fim deste mês. A mudança acontece depois de dois anos liderando a empresa em um período desafiador marcado por quedas cíclicas no setor petroquímico.

Bischoff liderou a petroquímica na expansão de operações em eteno verde e em uma parceria com a SCG Chemicals, na Tailândia. Sob sua gestão, a companhia também avançou 88% na construção do Terminal de Recebimento de Etano (TQPM) no México.

Para sucedê-lo, a Novonor (ex-Odebrecht), acionista controladora da Braskem, indicou Roberto Prisco Paraiso Ramos, figura conhecida do setor e do grupo. Na Braskem, foi vice-presidente entre 2002 e 2010, liderando o Projeto Etileno XXI no México.

Mais recentemente, como CEO da Ocyan, ele conduziu o processo de desinvestimento da Novonor no setor de óleo e gás -- uma etapa crítica para a reestruturação do grupo -- vendendo a companhia para o fundo americano EIG e para a empresa de private equity Lake Capital.

A nomeação de Ramos será submetida à aprovação do conselho de administração da Braskem. O movimento acontece em meio à busca para um novo sócio na Braskem, que recebeu ao longo dos últimos dois anos ofertas da Apollo, da Adnoc e da Unipar. A Apollo desistiu oficialmente do ativo em setembro do ano passado.