Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

A temida previsão se confirmou: vendas da C&A ficam estagnadas no 4º tri

Varejista atribui desempenho a temperaturas atípicas e ambiente promocional intenso: 'oferta não foi suficiente'

C&A: vendas estagnadas no 4º trimestre (C&A/Divulgação)

C&A: vendas estagnadas no 4º trimestre (C&A/Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 20h08.

O balanço da C&A (CEAB3) no quarto trimestre de 2025, período favorável para o varejo de maneira geral, confirmou um dado que vinha assombrando a ação da companhia neste início de ano: as vendas da companhia estagnaram. E o indicador de vendas mesmas lojas da companhia (SSS, na sigla em inglês), aquele que mede o desempenho de vendas em lojas ativos há mais de 13 meses, sofreu retração, tanto em vestuário (de 0,3%) quanto em mercadorias de maneira geral (de 2,7%). Um ano antes, o SSS da da C&A havia registrado crescimento de dois dígitos.

Para se ter uma ideia, um de seus pares de setor, a Guararapes, dona da Riachuelo, teve um avanço de 7,2% nas vendas mesmas lojas do quarto trimestre de 2025. A receita de vestuário cresceu 9%.

O indicador reflete um trimestre de receita praticamente estável em vestuário, com crescimento de 0,6%, para R$ 2,25 bilhões. A receita líquida de mercadorias, que além do vestuário inclui beleza e eletrônicos, sofreu uma retração de 1,9% para R$ 2,4 bilhões.

"Foi um período marcado por temperaturas atípicas, ambiente promocional mais intenso e, internamente, por uma maior ruptura em produtos de entrada", diz mensagem da administração, que acompanha o balanço. A C&A também afirma que o trimestre foi marcado por "um ambiente promocional intenso", o que levou a uma maior procura por uma cesta de presentes ocasionais de menor preço médio. Ainda assim, houve uma melhora na margem de vestuário por "evolução do mix de produtos", chegando a 56,2%.

"Nesse contexto, a oferta desenhada para os produtos de entrada, com preços mais baixos, não foi suficiente para atender a essa maior demanda, o que impactou a disponibilidade desses itens no curto prazo, resultando em um nível de ruptura acima do planejado", complementa a administração. O desempenho acabou impactando o resultado anual, que não chegou a crescer dois dígitos. A receita líquida de vestuário de 2025 somou R$ 7,06 bilhões, com alta de 9,2% em relação a 2024.

A parte de eletrônicos foi impactada pela descontinuidade das vendas de telefonia, resumindo a categoria a acessórios, como óculos, e relógios.

A receita líquida consolidada da C&A sofreu uma retração de 3,2% no quarto trimestre, para R$ 2,471 bilhões, o que inclui também uma retração de 29% em serviços financeiros, reflexo do encerramento da parceria com a Bradescard no segundo trimestre do ano passado. Enquanto isso, as despesas operacionais totais da companhia cresceram 6,1% na mesma base de comparação.

O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) que considera aluguel de imóveis como despesa operacional (pré-IFRS 16) recuou 8,1%, para R$ 431 milhões. Por fim, a C&A (CEAB3) registrou lucro líquido de R$ 313,2 milhões no quarto trimestre de 2025. A cifra é 22,9% maior que a registrada um ano antes e veio acima do consenso do mercado, que projetava um resultado de R$ 288 milhões.

Acompanhe tudo sobre:C&AVarejoAçõesBalanços

Mais de Invest

Meli manterá aposta em frete grátis apesar de pressão nas margens, diz RI

Virada de jogo? Warner diz que oferta de US$ 31 milhões da Paramount pode superar a da Netflix

Ibovespa fecha acima dos 191 mil pontos e bate 13º recorde no ano

Meli tem lucro menor no 4º tri, mas operacional cresce dois dígitos

Mais na Exame

Carreira

Se você usa IA, pode estar cometendo estes três erros silenciosos sem perceber

Exame IN

O PIB fantasma da IA: relatório prevê recessão causada por IA super produtiva

Brasil

Flávio Bolsonaro anuncia secretário de Cláudio Castro como pré-candidato ao governo do Rio

Pop

BBB 26: Maxiane e Milena travam duelo voto a voto no 6º Paredão