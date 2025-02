Movida (MOVI3) anuncia Daniela Sabbag como CFO

A Movida (MOVI3) anunciou nesta segunda-feira, 17, a nomeação de Daniela Sabbag como nova diretora administrativa e financeira (Chief Financial Officer, CFO) e de Relações com Investidores (“DRI”).

O anúncio foi feito após as renúncias de Pedro Almeida ao cargo de CFO e de Gustavo Moscatelli ao cargo de DRI. Em comunicado, a empresa agradeceu a Pedro Almeida e Moscatelli por suas contribuições e destacou que a nova CFO terá o desafio de consolidar ganhos de eficiência. Pedro Almeida assume como Diretor Presidente de Operações em Portugal.

Com mais de 25 anos de experiência no setor de varejo alimentar, Daniela foi CFO do Assaí Atacadista entre 2019 e 2024 e atuou por 20 anos no GPA, passando pelas áreas de finanças, relações com investidores, planejamento estratégico, fusões e aquisições e controladoria. Ela também teve passagens pelo grupo português Jerónimo Martins e pelo Deutsche Bank, na área de research.