Méliuz (CASH3) cai 10% após BV não exercer opção de compra de ações da companhia

O Méliuz (CASH3) informou nesta segunda-feira, 17, que o Banco Votorantim (BV) decidiu não exercer a opção de compra de ações da empresa, prevista no acordo firmado em 30 de dezembro de 2022. Com isso, o banco perde o direito de adquirir participação na companhia, e a cláusula deixou de ter validade.

"A companhia foi notificada pelo banco BV sobre sua decisão irrevogável e irretratável de não exercer a opção de compra das ações de emissão do Méliuz", disse em fato relevante. Com isso, as ações do Méliuz caíam 10% na bolsa esta tarde.

A decisão também resultou no fim do acordo de votos, assinado em 8 de março de 2023, levando à saída de Júlio Cezar Tozzo Mendes Pereira do Conselho de Administração do Méliuz. Ele havia sido indicado pelo Fundo de Investimento em Participações BV - Multiestratégia Investimento no Exterior (FIP BV), veículo de investimento do banco.

Ajustes no acordo comercial impactam receita

O Méliuz e o banco BV também renegociaram seu acordo comercial, que envolve a oferta de produtos e serviços financeiros, estabelecendo novas diretrizes para 2025. Caso os ajustes já estivessem em vigor no terceiro trimestre de 2024, a companhia teria registrado um impacto negativo estimado em R$ 7 milhões na receita líquida consolidada.

A administração do Méliuz afirmou que está trabalhando para minimizar os efeitos da mudança e reforçou que a parceria com o banco BV segue sendo considerada estratégica para o crescimento da empresa.