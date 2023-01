Movida e Vamos anunciam novos CFOs

A Movida e a Vamos, empresas da Simpar, anunciaram novos CFOs e diretores de relações com investidores (DRI) nesta segunda-feira, eleitos pelos respectivos conselhos de administração. Ambas as empresas destacaram, em comunicado, que os movimentos de troca foram estudados com antecedência e visam a troca de melhores práticas entre as empresas do grupo.

Com a reorganização na Movida, quem vem para o cargo de CFO e DRI é Gustavo Moscatelli, há seis anos na Vamos. Ele assume a posição efetivamente no dia 16 de fevereiro e, daqui até lá, Edmar Prado Lopes Neto vai se manter no cargo, encarregado do processo de transição. Depois de sair do cargo que ocupa, Lopes Neto deve assumir novas atribuições na Simpar.

Na Vamos, com a saída de Moscatelli, quem assume agora é Adriano Ortega, ex-Raízen, cujo mandato também começa em 16 de fevereiro de 2023. A empresa de locação de caminhões também anunciou a criação de um Comitê Financeiro, do qual fazem parte Denys Marc Ferrez, diretor vice-presidente executivo de Corporativo da Simpar, Antonio Barreto, diretor vice-presidente executivo de planejamento estratégico e gestão da Simpar, e Gustavo Moscatelli.