Morre Sérgio Leite de Andrade, ex-presidente da Usiminas

O ex-presidente da Usiminas, Sérgio Leite de Andrade, morreu nesta segunda-feira, 14, aos 71 anos em Belo Horizonte. A empresa confirmou o falecimento do executivo. A causa da morte, no entanto, ainda não foi divulgada, assim como a confirmação de data e local do velório e do sepultamento, até a publicação desta reportagem.

Andrade presidiu a Usiminas de 2016 a 2022 e atuava como vice-presidente de Assuntos Estratégicos da companhia. Também era presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e membro do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

O presidente da Usiminas, Marcelo Chara, que trabalhou com Andrade desde 2012, declarou: “Sergio deixa um legado de compromisso, competência e uma total dedicação às pessoas da Usiminas e às comunidades onde atuou, começando por Ipatinga, em Minas Gerais. Agradeço imensamente por tudo que aprendi com ele”, publicou a companhia em uma nota de pesar.

Carreira

Graduado em engenharia metalúrgica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e com mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Andrade destacou-se também pela forte atuação no meio institucional, tendo publicado mais de 60 trabalhos técnicos e realizado mais de 300 palestras ao longo da carreira.

Antes de chegar à presidência, o executivo passou por longas décadas de atuação na companhia: Andrade ingressou na Usiminas em 1976 como jovem pesquisador e engenheiro e, desde então, acumulou 15 posições executivas até ser nomeado presidente da empresa em 2016.

Durante sua trajetória na empresa, ele liderou a companhia em momentos marcantes, como a explosão do gasômetro em Ipatinga, ocorrida em 2018 — um incidente de grande repercussão nacional e com forte impacto na região do Vale do Aço.

Andrade também exerceu posições de liderança em instituições como a Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais (ABM) e a Sociedade Mineira de Engenheiros, além de participar de fóruns internacionais, como o International Iron and Steel Institute (IISI) e a iniciativa ULSAB/World Steel Association.