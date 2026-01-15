Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Morgan Stanley e Goldman Sachs lucram acima do esperado com mercados aquecidos

Bancos se beneficiam de mercados aquecidos e maior atividade em Wall Street

Wall Street: ambiente favorável impulsiona Morgan Stanley e Goldman (Scott Eells/Bloomberg)

Wall Street: ambiente favorável impulsiona Morgan Stanley e Goldman (Scott Eells/Bloomberg)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12h26.

Mais dois grandes bancos dos Estados Unidos divulgaram balanços hoje e fecharam o quarto trimestre de 2025 com resultados acima das expectativas. Morgan Stanley e Goldman Sachs se beneficiaram de um ambiente favorável para negócios ligados ao mercado de capitais, com bolsas em níveis elevados e maior participação de investidores institucionais.

No Morgan Stanley, o lucro líquido avançou 45% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 4,61 bilhões, enquanto a receita cresceu 18% e atingiu um recorde de US$ 18,22 bilhões. O lucro por ação foi de US$ 2,80, bem acima das estimativas do mercado. As ações do banco reagiram positivamente ao balanço, com alta próxima de 5% no dia e valorização acumulada de cerca de 30% no ano.

O principal destaque do Morgan Stanley veio do trading em ações, cuja receita saltou 35%, para US$ 4,12 bilhões, superando com folga as projeções dos analistas. Em renda fixa, a receita cresceu 8%, para US$ 2,17 bilhões, em linha com o esperado.

A área de banco de investimento também teve desempenho robusto, com alta de 44% na receita, alcançando US$ 2,11 bilhões, impulsionada por mais fusões e aquisições, ofertas iniciais de ações e emissões de dívida. Já a gestão de fortunas, maior divisão do grupo, registrou crescimento de 13%, para US$ 8,23 bilhões, favorecida pela valorização dos ativos sob gestão e pelo aumento das taxas de transação.

Receita do Goldman caiu, mas resultado final foi mais forte que o previsto

O Goldman Sachs, por sua vez, reportou lucro líquido de US$ 4,62 bilhões no trimestre, alta de 12% em base anual, com lucro por ação de US$ 14,01, acima das expectativas. A receita total caiu 3%, para US$ 13,45 bilhões, reflexo da saída do negócio de cartões de crédito da Apple e da transferência da carteira do Apple Card para o JPMorgan Chase.

Mesmo com a queda de receita, o balanço mostrou que o modelo centrado em Wall Street segue forte. “Continuamos a ver altos níveis de engajamento dos clientes e esperamos que o ritmo acelere em 2026”, afirmou o CEO David Solomon, ao comentar o desempenho do banco e as perspectivas para o próximo ano.

Assim como no Morgan Stanley, o maior motor de crescimento do Goldman foi o trading em ações. A receita da área avançou 25%, para US$ 4,31 bilhões, superando as estimativas, impulsionada por operações de financiamento e venda de derivativos para investidores institucionais. Em renda fixa, o crescimento foi de 12%, com receita de US$ 3,11 bilhões, apoiada por operações ligadas a juros e commodities.

O banco de investimento do Goldman registrou alta de 25% nas taxas, que somaram US$ 2,58 bilhões, com avanço em fusões e aquisições e emissões de dívida, além de aumento no pipeline de negócios ao fim do ano. Já a divisão de gestão de ativos e fortunas manteve a receita praticamente estável, em US$ 4,72 bilhões, acima do esperado, compensando perdas em participações acionárias com maiores taxas sobre ativos sob gestão.

Em conjunto, os resultados reforçam a avaliação de que bancos com forte exposição ao mercado de capitais atravessam um momento especialmente favorável. A combinação de preços elevados de ações, juros mais baixos e maior volatilidade global tem sustentado receitas e lucros, criando um pano de fundo positivo para Morgan Stanley e Goldman Sachs no início de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BancosGoldman SachsMorgan StanleyBalançosEstados Unidos (EUA)

Mais de Invest

Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Reag (REAG3)

Ouro perde força após Trump reduzir tensões com o Irã

Trump diz que não vai demitir Powell, apesar de investigação sobre o Fed

O dinheiro migrou: FIDCs lideram captação fora dos fundos tradicionais

Mais na Exame

Pop

Big Brother Brasil 26: que horas toca o Big Fone hoje?

Um conteúdo SBT News

Moraes abre inquérito para investigar vazamento de dados de ministros do STF

Future of Money

Preocupações de bancos com stablecoins são 'mitos infundados'

Um conteúdo SBT News

Conselho de Segurança da ONU faz reunião sobre Irã