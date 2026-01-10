Alimentos devem pressionar inflação em 2026, diz especialista da FGV

Em 2025, os preços dos alimentos subiram 2,95%, a menor alta desde 2023. O comportamento ajudou a conter o avanço da inflação oficial, que fechou o ano em 4,26%, dentro do intervalo de tolerância da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, de 1,5 a 4,5%.

Para 2026, a expectativa é de que esse alívio não se repita. Segundo André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a inflação dos alimentos pode voltar a ganhar força, encerrando o ano entre 3,5% e 4%, possivelmente acima da meta central do Banco Central, de 3%.

“A alimentação deve subir mais em 2026 porque ficou muito abaixo em 2025. É um movimento de compensação”, afirma Braz.

A projeção, segundo ele, considera um cenário base no qual as condições climáticas e o cenário internacional não tragam choques adicionais.

O Brasil deve renovar a safra de grãos nesse ano. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima que o país deve colher 355 milhões de toneladas.

O agro forte deve manter os preços abaixo da inflação registrada em 2024, de 7,69%, mas acima de 2025.

O economista explica ainda que, apesar da possível alta da alimentação, o comportamento de outros grupos pode ajudar a conter a inflação total.

“Serviços e preços monitorados devem subir menos do que em 2025, refletindo os efeitos defasados dos juros elevados, que ainda pressionam o consumo e o mercado de trabalho”, diz.

Esses grupos representam mais da metade do peso do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e dificultaram um índice ainda mais baixo no ano. O agregado de serviços acelerou de 4,78% para 6,01% em 2025.

Inflação pode recuar em 2026, mesmo com alta da alimentação

Braz avalia que, na “queda de braço” entre os grupos, a inflação de 2026 pode terminar menor que a de 2025. A projeção dele para o IPCA do ano é de entre 3,8% e 3,9%, ainda dentro da margem de tolerância da meta.

Contudo, o economista aponta riscos importantes no radar. Entre eles, a escalada de conflitos geopolíticos que possam afetar o preço do petróleo, e eventos climáticos que prejudiquem safras agrícolas no Brasil ou em outros países exportadores.

“Se tudo der certo, o IPCA pode ficar abaixo de 4% no final de 2026. Mas se houver choques externos ou climáticos, os preços podem sair do controle e superar as projeções atuais”, conclui.