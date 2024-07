A metamorfose de Zuckerberg para dominar o mundo

Parte significativa do meu trabalho envolve analisar o impacto das novas tecnologias em nosso futuro coletivo. Esse ano uma transformação em particular tem captado minha atenção: a evolução de Mark Zuckerberg e da Meta (anteriormente Facebook).

Essa semana eles lançaram o maior modelo de linguagem Open Source do mundo, o Llama 3.1, prometendo se tornar uma espécie de padrão mundial no desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial. Esse movimento não começou agora. Há algumas semanas tenho conversado com meus colegas na EXAME sobre essa sequência de transformações da empresa, incorporadas inclusive na figura pessoal do seu fundador e CEO Mark Zuckerberg.

2004-2012: o nascimento de um gigante

Em 4 de fevereiro de 2004, Mark Zuckerberg, junto com seus colegas de quarto na Universidade de Harvard - Andrew McCollum, Chris Hughes, Dustin Moskovitz e brasileiro Eduardo Saverin - lançou "The Facebook". Começou como uma rede social exclusiva para estudantes universitários e rapidamente se transformou em um fenômeno global.

Nestes primeiros anos, a imagem de Zuckerberg era a de um jovem programador introvertido, frequentemente visto com seu icônico moletom cinza. Esta vestimenta simples se tornou sua marca registrada, refletindo a cultura descontraída das empresas iniciantes de tecnologia. A filosofia de "agir rápido e quebrar coisas" impulsionou o crescimento exponencial da plataforma, que atingiu 1 milhão de usuários em setembro de 2004 e chegou a 1 bilhão em 2012.

A história rapidamente virou filme de cinema e foi retratada no filme a Rede Social. O filme é profético.

A influência de Peter Thiel e a cultura do Facebook

Um capítulo crucial nesta história é a influência de Peter Thiel, cofundador do PayPal e um dos primeiros investidores do Facebook. Thiel admirava Zuckerberg por sua indiferença e atitude rebelde, características que ele via como marcas de intelecto. Como membro influente do conselho do Facebook, Thiel inspirou Zuckerberg com suas táticas não convencionais, que foram posteriormente aplicadas na gestão interna da empresa.

Peter Thiel: cofundador do PayPal e um dos primeiros investidores do Facebook (Marco Bello/Getty Images)

Esta influência moldou significativamente a cultura do Facebook e a abordagem de Zuckerberg à liderança. No entanto, a relação entre Thiel e Facebook/Meta tornou-se tensa ao longo do tempo, principalmente devido às divergências políticas e filosóficas. Em 2021, Thiel deixou o conselho da Meta para focar em política, marcando o fim de uma era de influência direta sobre Zuckerberg e a empresa.

2012-2014: a era das aquisições estratégicas

À medida que o Facebook crescia, Zuckerberg demonstrava uma visão que ia além de uma simples rede social:

- 2012: Compra do Instagram por US$ 1 bilhão - Esta aquisição permitiu ao Facebook expandir sua presença no compartilhamento de fotos e vídeos, capturando uma audiência mais jovem e diversificada.

- 2014: Aquisição do WhatsApp por US$ 19 bilhões - Com esta compra, o Facebook solidificou sua posição no mercado de mensagens instantâneas, expandindo significativamente seu alcance global.

- 2014: Compra da Oculus VR por US$ 2 bilhões - Esta aquisição sinalizou a intenção da empresa de entrar no mercado de realidade virtual, fundamental para o desenvolvimento futuro do conceito de metaverso.

Estas aquisições estratégicas permitiram à Meta construir um ecossistema abrangente que abarca bilhões de usuários em todo o mundo, consolidando seu domínio no setor de tecnologia e mídia social.

2020: O Ponto de Virada na Imagem de Zuckerberg

Um momento crucial na transformação da imagem de Zuckerberg ocorreu em 2020, com o famoso "incidente do protetor solar", quando fotos dele surfando no Havaí com o rosto coberto de protetor solar viralizaram. Este momento, inicialmente embaraçoso, tornou-se um catalisador para uma mudança mais profunda.

Zuckerberg começou a se apresentar de forma mais descontraída e acessível, compartilhando vídeos de si mesmo praticando esportes, cozinhando e interagindo com sua família. A mensagem era clara: Zuckerberg não era mais apenas o gênio da programação por trás do Facebook, mas um líder visionário com quem as pessoas podiam se identificar.

2021: o nascimento da Meta

Em outubro de 2021, Zuckerberg anunciou a mudança de nome da empresa para Meta, uma declaração audaciosa de suas ambições futuras. Esta transformação não foi apenas corporativa, mas refletiu a evolução pessoal de Zuckerberg e a visão da empresa de criar um "metaverso" - uma rede de mundos virtuais tridimensionais focados na conexão social.

O reposicionamento da marca teve impactos significativos:

- A empresa subiu 44 posições no Índice FutureBrand após a mudança de nome.

- O valor de mercado da Meta enfrentou flutuações, caindo para cerca de US$ 263 bilhões em 2022, mas se recuperando para US$ 1,17 trilhão em julho de 2024.

2021-2024: diversificação e inovação contínua

A Meta continuou a expandir e inovar e a comprar empresas.

- 2021: Lançamento dos óculos inteligentes Ray-Ban Stories** - Em parceria com a Ray-Ban, a Meta lançou óculos inteligentes que combinam estilo e tecnologia.

- 2023: Introdução do Threads** - Uma nova rede social projetada para competir diretamente com o Twitter, atingindo 100 milhões de usuários em apenas 5 dias.

- 2024: Lançamento do LLaMA 3.1** - Um modelo de IA de código aberto com 405 bilhões de parâmetros, posicionado como um concorrente direto de modelos proprietários como o GPT-4 da OpenAI.

O LLaMA como o "sistema operacional da IA"

O LLaMA tem o potencial de se tornar o "sistema operacional da IA", dominando o campo assim como o Linux domina a infraestrutura da internet. Atualmente, o Linux é usado pela maior parte dos servidores da web. A Meta está trabalhando com empresas como Amazon, Databricks e Nvidia para criar um ecossistema robusto em torno do LLaMA, facilitando sua adoção e personalização por desenvolvedores e empresas.

Com esta abordagem de código aberto a Meta quer:

1. Democratizar o acesso à IA avançada.

2. Acelerar a inovação através da colaboração global.

3. Estar no centro do ecossistema de IA.

O novo Zuckerberg: de programador a visionário carismático

A transformação de Zuckerberg de programador introvertido para líder visionário da indústria tecnológica é notável. Sua nova imagem foi evidenciada durante o lançamento do LLaMA 3.1, onde ele postou imagens geradas por IA de si mesmo em várias roupas diferentes e pediu ao público para votar em suas favoritas. As opções incluíam desde correntes de ouro exageradas até um visual inspirado na moda urbana e um personagem de videogame. Esta abordagem descontraída e interativa foi bem recebida pelo público.

A jornada de Zuckerberg e da Meta é um testemunho da natureza dinâmica do setor tecnológico. De uma rede social universitária a um conglomerado tecnológico diversificado, a empresa - e seu fundador - continuam a moldar o futuro da interação digital.

Enquanto o valor de mercado da Meta flutua, uma coisa é certa: Zuckerberg e sua empresa estão determinados a permanecer na vanguarda da inovação tecnológica, redefinindo constantemente o que significa ser inovador e atual no mundo da tecnologia. O sucesso futuro da Meta dependerá de sua capacidade de converter os investimentos em IA e metaverso em crescimento sustentável e inovação significativa, enquanto navega pelos desafios éticos e regulatórios que acompanham seu crescente poder e influência.

Como observadores e participantes desta revolução tecnológica, devemos ficar atentos não apenas às inovações, mas também às implicações éticas e sociais dessas transformações. O futuro que Zuckerberg e a Meta estão construindo é empolgante, mas também requer nossa vigilância e participação ativa para garantir que ele beneficie a todos.