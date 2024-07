Nova ferramenta do Instagram permite criar chatbots personalizados

A Meta, controladora do Facebook e do Instagram, anunciou o lançamento de uma nova ferramenta chamada AI Studio, que permitirá aos usuários criarem chatbots personalizados para interações em redes sociais. A funcionalidade, que começou a ser disponibilizada para contas empresariais no Instagram nos Estados Unidos, será estendida sa todos os usuários nas próximas semanas. Essa nova ferramenta visa transformar a forma como as marcas e criadores de conteúdo interagem com seus seguidores, oferecendo uma abordagem mais personalizada e dinâmica. As informações são da Wired.

O AI Studio possibilita que os usuários desenvolvam avatares digitais com personalidades, interesses e características específicas, podendo até mesmo criar versões virtuais de si mesmos para interagir com seus seguidores. Esses avatares podem ser programados para responder a perguntas frequentes, auxiliar em campanhas promocionais ou simplesmente manter um diálogo contínuo com os seguidores. Além do Instagram, os chatbots poderão ser acessados por meio do WhatsApp, Messenger e outras plataformas da Meta, tornando-se uma ferramenta versátil para a comunicação digital.

Essa iniciativa é parte de um movimento maior da Meta para explorar o potencial da inteligência artificial em suas plataformas. A empresa também anunciou que a ferramenta permitirá limitar as interações dos chatbots e controlar os tópicos que podem ser discutidos. Isso significa que, ao criar um chatbot, o usuário pode definir parâmetros claros sobre o tipo de conteúdo que será abordado, garantindo que o bot permaneça alinhado aos valores e à imagem da marca ou do criador de conteúdo. Além disso, a política de uso da ferramenta proíbe a criação de bots que representem outras pessoas, figuras históricas ou personagens que possam ser considerados ofensivos ou ilegais.

Investimento em AI

A Meta tem investido fortemente no desenvolvimento de IA nos últimos anos, e o AI Studio é uma evolução desse esforço. A empresa também tem incentivado celebridades e criadores de conteúdo a adotarem a ferramenta, proporcionando novas formas de engajamento com seus públicos.

Com a crescente popularidade de assistentes virtuais e a demanda por personalização nas interações online, a Meta espera que a ferramenta seja bem recebida pelos usuários. A empresa está confiante de que o AI Studio pode revolucionar a forma como as pessoas interagem nas redes sociais, oferecendo uma experiência mais personalizada e envolvente. Além disso, a Meta vê essa ferramenta como uma oportunidade para pequenos negócios e empreendedores se destacarem em um mercado cada vez mais competitivo, permitindo-lhes criar uma presença digital mais forte e diferenciada.

Outro aspecto importante do AI Studio é sua integração com outras iniciativas de inteligência artificial da Meta, como o modelo de linguagem Llama. Esse modelo, que tem sido disponibilizado gratuitamente para desenvolvedores, é a base tecnológica que alimenta os chatbots criados no AI Studio.

A Meta também está trabalhando em colaborações com grandes marcas e figuras públicas para popularizar a nova ferramenta. Celebridades como Elizabeth Banks e John Legend já criaram seus próprios avatares no AI Studio, que agora interagem com fãs e seguidores de forma automatizada, mas ainda assim personalizada. Com a introdução do AI Studio, a Meta não só expande suas capacidades em inteligência artificial, mas também oferece aos usuários uma ferramenta poderosa para criar conexões mais profundas e significativas em suas plataformas.