Mercados internacionais operam com cautela diante de impasse sobre tarifas nos EUA

Os mercados globais operam com cautela nesta sexta-feira, 30, em meio a incertezas sobre a política comercial dos Estados Unidos, preocupações com a inflação e dados mistos da economia.

Na Ásia, as principais bolsas fecharam em queda. O índice Nikkei, do Japão, recuou 1,22%, enquanto o Topix caiu 0,37%, influenciados por dados de inflação. Foi divulgado hoje que o núcleo do índice de preços ao consumidor de Tóquio subiu 3,6% em abril na comparação anual, maior alta desde janeiro de 2023.

Na Coreia do Sul, o Kospi cedeu 0,84% e o Kosdaq, de empresas menores, caiu 0,26%.

Na China, o CSI 300 caiu 0,48%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,2%.

A cautela também reflete o ritmo lento das negociações comerciais entre EUA e China, que seguem "um pouco estagnadas", segundo o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.

Incerteza tarifária

O cenário segue pressionado pelas idas e vindas nos tribunais americanos sobre as tarifas conhecidas como "recíprocas", impostas pelo presidente Donald Trump.

Na quarta-feira à noite, a Corte de Comércio Internacional dos EUA considerou que Trump ultrapassou sua autoridade ao implementá-las e determinou a anulação das medidas. Horas depois, a administração Trump entrou com um recurso, e uma corte de apelações suspendeu a decisão, restabelecendo temporariamente as taxas. O governo indicou que pode acionar a Suprema Corte ainda hoje para manter as tarifas vigentes.

O comissário europeu de Economia, Valdis Dombrovskis, afirmou que a indefinição adiciona “mais uma camada de incerteza” às relações comerciais, classificando a situação como urgente devido ao impacto econômico para EUA e União Europeia.

Apesar do impasse, os mercados europeus operam em alta. O índice Stoxx 600 avança 0,1%, o FTSE 100 de Londres sobe 0,4% e o DAX, de Frankfurt, ganha 0,3%. O CAC 40, de Paris, vai na contramão e cai 0,2%.

Nos EUA, os índices futuros operam em leve queda. O futuro do Dow Jones recua 0,08%, o do S&P 500 perde 0,16% e o do Nasdaq, 0,21%.

Os investidores digerem balanços trimestrais: as ações da Gap caíram mais de 14% após projeções fracas para o segundo trimestre, enquanto Ulta Beauty subiu 8% com resultados fortes e a Dell ganhou 2% com receita acima do esperado.

Mesmo com a volatilidade recente, maio caminha para encerrar com ganhos robustos. No mês, o S&P 500 acumula alta de mais de 6%, o Nasdaq avança 10% e o Dow Jones sobe cerca de 4%. Para a semana, os ganhos também são consistentes: 2% para o S&P 500, 1,4% para o Dow e 2,3% para o Nasdaq.

O mercado aguarda a divulgação do índice de gastos com consumo pessoal (PCE), métrica de inflação preferida do Federal Reserve, que será divulgado ainda nesta sexta.